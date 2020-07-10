5 جرائم غامضة حيّرت الأمن الأردني وقُيدت ضد مجهول .. هذا مصيرها

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، عن كشف تفاصيل 5 جرائم غامضة ونوعية قيدت في السابق ضد مجهولين، مشيرةً إلى أنه تم اعتقال مرتكبيها بعد جهود مضنية لأجهزة الأمن الأردنية.

وحسب مقطع فيديو نشرته مديرية الأمن العام على فيسبوك ورصدته “وطن”، وحمل عنوان “القضايا التي قيدت ضد مجهول في الأردن .. ما مصيرها”، واستعرض عدداً من الجرائم المجهولة التي تم اعادة التحقيق بها منذ بداية العام 2020 وما أسفرت عنه التحقيقات من كشف المتهمين بارتكابها.

ووفق الفيديو فإن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة قد أمر بإعادة التحقيق وفتح ملفات قضايا سابقة قيدت ضد مجهول.

كما أكدت مديرية الأمن العام أنها تواصل التحقيقات في القضايا المجهولة بدون استثناء ومهما مضى من فترات زمنية على ارتكابها.

وكانت مديرية الأمن العام قد شكلت فرق تحقيق متخصصة وفق خطط واستراتيجيات جديدة لإعادة التحقيق بكل القضايا المقيدة ضد مجهول بعد أن أشارت مصادر أمنية إلى أن “هناك جرائم مضى عليها عشرات الأعوام وما يزال الفاعل مجهولاً”، عبر لجان تحقيقية مشتركة في قيادات الأقاليم والإدارات الجنائية المختلفة بناء على ايعاز من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة.

والجريمة الأولى هي عملية قتل وقعت قبل 18 عاماً في العاصمة عمان، حيث تمكن من القاء القبض على مرتكبها في شباط 2020، أما الثانية فكانت تتمثل في حل لغزة جريمة قتل وقعت في مأدبا قبل 4 سنوات راح ضحيتها سيدة حيث تم إلقاء القبض على الفاعل.

وحسب الفيديو، فإن الجريمة الثالثة تمثلت في إلقاء القبض على قاتل طفلة قبل 15 سنة في جرش، والرابعة كشف ملابسات جريمة قتل في العقبة قبل 21 عاماً راح ضحيتها طفلة عمرها عامين.

والجريمة الخامسة، وفق الفيديو، تمثلت في القبض على مرتكب جريمة سلب مسلح على أحد البنوك في إربد، وذلك بعد عامين من الجريمة.