مشاهد كارثية حصلت في “سوق الجمعة” بالكويت أجبرت البلدية على إغلاقه فوراً!!

تداول نشطاء وحسابات بموقع “تويتر” مشاهد صادمة لطريقة دخول “سوق الجمعة” في الكويت مع أوّل يوم عودة لمزاولة نشاطه بعد الحظر الشامل.

وتُظهر مشاهد مصوّرة تابعتها “وطن” احتشاد عدد كبير من الأشخاص خلف بوابة وتسلّقها للدخول الى “سوق الجمعة”، على خلاف المجمعات التجارية التي تحرص على تنظيم عملية الدخول إليها بسبب الإجراءات الصحية.

بعد ما حدث في #سوق_الجمعة اليوم قررت البلدية إعادة إغلاقة pic.twitter.com/rriB2weKKk — 2day News (@2DayNewss) July 10, 2020

وعلى إثر ذلك أغلقت بلدية الكويت “سوق الجمعة” حفاظا على الصحة والسلامة وذلك بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ازدحام شديد بعد افتتاح سوق الجمعة

وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية

والتباعد الاجتماعي مما ادى الى إغلاقة من قبل البلدية



#سوق_الجمعة



pic.twitter.com/2zx60K9iAc — صوت الجهراء (@sawtjahra) July 10, 2020

وقال المتحدث الرسمي لبلدية الكويت محمد المطيري إن فتح بعض الانشطة لمزاولة النشاط الذي أعلنت عنها البلدية مع بدء المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية الحياة الطبيعية أمر يتوقف على مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات الاحترازية.

على خلاف المجمعات التجارية التي تحرص على تنظيم عملية الدخول إليها بسبب الإجراءات الصحية .. مشاهد صادمة لطريقة دخول #سوق_الجمعة عبر القفز على السور | #أول #يوم_الجمعة pic.twitter.com/Ju2Rx8Ej9E — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) July 10, 2020

وحذر “المطيري” من أنه سيتم إغلاق أي نشاط أو منشأة وبين في حال عدم الالتزام بالشروط الصحية.

وفي أحدث إحصائيات متعلقة بفيروس كورونا في الكويت، أعلنت وزارة الصحة الجمعة، عن تأكيد إصابة 740 حالة جديدة، وتسجيل 528 حالة شفاء، وحالة وفاة جديدة بـالفيروس ليصبح إجمالي عدد الحالات 53,580 حالة.