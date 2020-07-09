“كلامي ما راح يعجب المجتمع الذكوري”.. “شاهد” ماذا اقترحت محامية كويتية لحل مشكلة تجنيس أبناء الكويتيات؟

أثارت المحامية الكويتية شهد بوقماشة جدلاً واسعاً باقتراحها الحل الأمثل لإنهاء الجدل القائم حول منح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المرتبطة بأجنبي.

وقالت شهد بوقماشة في فيديو رصدته “وطن”: “بما أننا في مجتمع ذكوري، وكلامي لن يعجب الكثير من الرجال، إذا سأتكلم باللهجة التي يعرفونها”.

مواطنة كويتية : كلامي ما راح يعجب " المجتمع الذكوري " ! pic.twitter.com/bfwZqGjyy8 — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 8, 2020

وتابعت: “الذي يتزوج من غير كويتية، لا تتجنس، وتُعامل فقط معاملة الكويتي، أما الكويتية التي تزوجت من غير كويتي، أبناء يُعاملون معاملة الكويتي”.

ولم تنس شهد ذكر “البدون”، واستطردت: ” أما الكويتية التي تزوجت بدون، فهنا من حقهم أن يطالبون بالجنسية لأن حقوقهم في المجتمع ضايعة، أعتقد أن كلامي يرضي الجميع”.

يأتي ذلك بعد موجة جدل واسعة حول حملة تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات، والذي حصد 9000 توقيع تمهيداً لتقديم القانون لمجلس الأمة.

وأثارت الحملة جدلاً واسعاً بين الناشطون، الذين دشنوا هاشتاج #تجنيس_أبناء_الكويتيات، مابين مؤيدين ومعارضين، فمنهم من يرى أن البدون أحق بالجنسية من أبناء الكويتيات المرتبطات بغير الكوتييين، ومنهم من طالب والد الأبناء بالعودة بزوجته الكويتية وأبناءه إلى دولته الأصلية.

بينما أشار آخرون إلى كمية العنصرية في التعامل بين المرأة والرجل الكويتي المتزوج من أجنبية، والذي لا يقتصر حقه على منح جنسيته لأولاده، إنما يمكن له منح الجنسية لزوجته الأجنبية بناء على طلب مقدم من قبله لوزارة الداخلية.

الوافد اللي يتزوج كويتية ليش ما ياخذ زوجته ويسافر الي ديرته ؟

هل اللي يتزوج الكويتية لازم يستقر في الكويت نهائيا ؟ — Mahmoud Sha.🇰🇼🇰🇼🇰🇼 (@sadqeen666) July 7, 2020

🤣😂اليوم واجهت شخص يقول مامة كويتية وانا راح يصير كويتي وكل جماعة راح يجيب داخل كويت 😉وواجهت شخص ثاني يقول مماتي كويتية وانا حكون كويتي وكل حاجة بنفسي حشتريها ومخليش حاجة وحشتري فدان وأعمل شركة وبعت فيز 🤣😂اسمحولي ماقدر أكمل وسبب حاشني ابو وجه من كلامهم 🤣😂 — الشقردي (@ONpKfMx2aTb18w7) July 8, 2020

كويتي يتزوج غير كويتية. عادي جدا.

كويتية تتزوج غير كويتي. تقوم القيامة.

ليش ؟

توقفوا عندها شوي وفكروا فيها بعمق.

ليش مو من حقها تختار اللي تبيه؟ واذا اختارت تُعاقب وتخسر كل شي.

في حين الرجل كيفه يصول ويجول واختياراته مفتوحة ( سواء بزواج او غيره 🤨) وحقوقه محفوظة. — kowetman (@kowetman1) July 7, 2020

الأحق بالجنسية هم البدون واخواننا مواطني دول مجلس التعاون اللي امهاتهم كويتيات سواء بالتأسيس او بالتجنيس بس كويتيه متزوجه اردني او سوري او فلبيني او مصري لا لانه راح تدش علينا عادات وتقاليد جديده — المطيري (@mu6iriq8) July 6, 2020

الكويتي يقدم إعلان رغبة بتجنيس زوجته يبارك الأمر من المجتمع والحكومة ويعتبر حق مكتسب له



الكويتية تتطلق وتخسر زواجها و تقدم إعلان رغبة بتجنيس أولادها على أمل يتجنسون ينقمت الملف ليما يشيبون ويموتون وليلحين ملفهم ما حتى انعرض عالمسؤولين#تجنيس_ابناء_الكويتيات — هديل بوقريص🕊 (@HadeeLBuQrais) July 5, 2020

اللي يعارضون #تجنيس_أبناء_الكويتيات والبدون : الزواج قسمة ونصيب من رب العالمين عندكم اعتراض ؟! طبعا ما عندكم . الدستور والقانون بصفنا . عندكم اعتراض ؟! عيل يا شطار كل واحد يحط لسانه بلهاته ويسكت . عدلوا نظرتكم وشيلوا السواد اللي بقلوبكم وحبوا الخير لأختكم ! تعيشون ترتاحون وتريحون — عالية عبدالله الدليمي (@Omfahad_1960) July 6, 2020

#تجنيس_ابناء_الكويتيات

لو تلمون مليون توقيع مافي جنسية غير سالفة تتزوج وافد وتبي تجنس عيالها ..

وبعضهم يتم الطلاق صوري علشان الجنسية ..

اتمنى من الحكومة اعادة النظر بقانون الجنسية

البدون المستحق جنسوة غيرة لا..

واكررها محد طقچ على ايدج وقال اخذي وافد يحمل جنسية معلومة ✋ pic.twitter.com/X7I3BOgE4f — المغردة الكويتية (@lawyer7707) July 5, 2020

وينص القانون الكويتي على أن المواطنة المتزوجة من غير كويتي، يحرم أبناءها من الحصول على جنسية والدتهم أسوة بالرجل الكويتي الذي يمنح أولاده وزوجته الحق في الحصول على الجنسية الكويتية.

ووضع القانون الكويتي استثناءً في هذا الملف، إذ أنه وفي حالة كان الأبناء مجهولي الأب أو لم يثبت نسبهم إلى أب يحق لهم الحصول على جنسية والدتهم كما يمكن لوزير الداخلية منح الجنسية لأبناء الكويتية المحافظين على الإقامة فيها حتى بلوغهم سن الرشد إذا كان والدهم أسيراً أو طلّق والدتهم طلاقاً بائناً أو توفى عنها.

وبحسب الإحصائيات الرسمية فعدد الكويتيات المتزوجات من أجانب بلغ نحو 20 ألفاً، جميعهم ينتظرون إقرار قانون يمنح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من أجانب.

الجدير بالذكر أن هذا القانون أقرته اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي منذ شهر يناير 2017 ويقضي بقانونية تعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 الخاص بقانون الجنسية بحيث تمنح الجنسية لكل من له أب كويتي أو أم كويتية، بعد أن كانت المادة مقتصرة فقط على من له أب كويتي.