بعدما قلبت الكويت بفيديو “البكيني”.. دلال المسلم تثير الجدل بمقطع جديد عن “الجنس” استفز الكويتيين

عادت المحامية الكويتية، دلال المسلم، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء لإثارة الجدل مجددا بين الكويتيين بطرحها قضية “الولاية” والمطالبة بإسقاطها والسماح بالحرية الجنسية المقيدة بالقانون.

دلال المسلم التي فجرت موجة جدل قبل أيام عبر مطالبتها بالسماح للكويتيات بارتداء “البكيني” على الشواطئ كما الرجال، خرجت اليوم لتستفز مواطنيها بفيديو جديد هاجمت فيه القانون الكويتي وخاصة قوانين الولاية.

هل أنتم مع أو ضد ان تنسف البنت موافقة ابيها أو اخيها، وتتزوج دون موافقتهم؟ pic.twitter.com/TNg5H7UGLi — نبض الكويت (@AlanbaKuw) July 9, 2020

وزعمت المحامية الكويتية أن القانون الكويتي مليء بالتناقضات الفجة، وقالت إن قانون الأحوال الشخصية يسمح بتزويج الفتاة بسن 15 عاما وهو ما اعتبرته جريمة.

وتابعت:”هناك تناقضات فجة حيث أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من يبلغ 18 سنة أنه لا يزال طفلا، فيما قانون الجزاء يقول إن كل فتاة بعمر 15 الى 12 عاما مارست المواقعة الجنسية فلا يعتد برضاها في ممارسة هذا الفعل ويأخذ المتهم مؤبد”

والشهر الماضي أثارت تصريحات للمحامية الكويتية، دلال المسلم ضجة، حيث تحدثت في فيديو عن ضرورة أن تلزم المؤسسات الحكومية الكويتية الرجال بارتداء “الشورت” احتراما للذوق العام، مؤكدة على أنه من التناقض أن يظهر الرجل بالمايوه على البحر وتراه النساء.

وطالبت المسلم بمنع المايوه أيضا على الشباب، وذلك في أعقاب حملات أمنية موسعة قامت بها حكومة بلادها، واعتراضا على مقترح قانون تقدم به 3 نواب في البرلمان الكويتي، يقضي بتشديد الرقابة على الشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وقالت المحامية الكويتية إنه “في حال كان البكيني يثير الغرائز الشهوانية، فيجب القبض على الرجل وليس الفتاة، لأنه بذلك يكون خطرا على المجتمع، لأن الملابس ليست مبررا لانتهاك أماني الجسدي ولكنه مبرر للعقلية المتخلفة والإجرامية”.