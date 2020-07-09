شاهد.. “حبر” إسرائيلي يثير الجدل في الكويت.. من يقف وراء تهريبه للداخل وهل يستخدم لأغراض طبيعية؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة عقب تداول خبر، يفيد بأن السلطات الكويتية أغلقت 3 محلات منها محلان يقومان ببيع أحبار للطباعة مستوردة من إسرائيل.

وفي التفاصيل أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 3 محلات أمس، منها محلان بناء على شكوى لأحد المواطنين يقومان ببيع أحبار للطباعة مستوردة من الكيان الصهيوني.

وأوضحت الوزارة أنه لدى التدقيق على الأحبار تبين انها مستوردة من الكيان الصهيوني، وتم تحريز البضاعة واحالتها لاستكمال الإجراء اللازم.

لايحدث إلا بالكويت ..

احبار صناعة الكيان الصهيوني يتم يتم مصادرتها واغلاق المحل .

في الكويت فقط يتم تفعيل المقاطعه العربيه …. pic.twitter.com/JiZeJvFbDH — محتسب على العرب (@khale3030) July 8, 2020

كما أشارت “التجارة” في بيان صحافي، إلى أن الفرق التفتيشية حررت 9 محاضر ضبط على عدد من المحال التجارية، التي لم تلتزم بالمعايير والنظم المعمول بها.

من جانبهم عبر ناشطون كويتيون عن غضبهم الشديد من تواجد مثل هذه السلع في السوق الكويتي، والتي دخلت البلاد عبر التهريب متسائلين في الوقت ذاته عمن يقف وراء تهريب هذه المنتجات للداخل وأسباب ذلك خاصة وأن أحبار الطباعة متوفرة بشكل كبير وبماركات ممتازة كبيرة في السوق الكويتي.

صباحنا مقاومة التطبيع و مجابهة كل من يتعامل مع الكيان الصهيوني من الكويت حيث التجارة»تغلق 3 محال بينهم اثنان لبيعهما أحبار طباعة مستودة من الكيان الصهيوني

عاشت الكويت التي ترفض ان تعترف بالكيان المحتل

صباح الصحة و السلامة و التباعد الاجتماعي و الحرية و التحرير و النصر و الكرامه pic.twitter.com/fS8OriB9xE — Khaled Salaymeh (@kalsal) July 9, 2020

وأشاد الناشطون أيضا بموقف السلطات والحكومة الكويتية الرافص للتطبيع بكل صوره وأشكاله، مؤكدين على أن محاسبة أصحاب المحلات غير كافية ويجب معرفة من يقف وراء ذلك في الجمارك.