هل اعتنق الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان” الإسلام قبل عقد قرآنه على الأميرة الأردنية راية بنت الحسين؟!

بعد تداول خبر وصور عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان” بمباركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في بريطانيا، سادت موجة من الجدل بين النشطاء الأردنيين حول ديانة “العريس”.

📸عقد قران الأميرة الأردنية راية بنت الحسين على الصحفي البريطاني “فارس نيد دونوفان” بمباركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني . pic.twitter.com/Ge99SdK9Xu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) July 7, 2020

وبينما لم يكشف بيان الديوان الملكي عن ديانة العريس، ذكر مصدر مقرب من العائلة المالكة في الأردن اعتناق نيد دونوفان الإسلام، قبل زواجه من الأميرة راية.

وأوضح المصدر أن نيد قام باتخاذ اسم ”فارس“ كاسم له بعد اعتناقه الإسلام، فيما بدأ بجدية بتعلم اللغة العربية.

وأوضح المصدر أنه لم يكن من الممكن إتمام الزواج لو لم يكن دونوفان مسلما.وفق ما أورده موقع “ارم”

زفاف الأميرة “راية” الأخت غير الشقيقة للملك عبدالله والأميرة هيا، تم بحضور والدتها الملكة نور الحسين وسفير الأردن في لندن عمر النهار بالإضافة إلى عائلة دونوفان، كما اقتصر الزفاف على مراسم بسيطة وحفل صغير وفقاً للإجراءات والتعليمات المتبعة إثر جائحة كورونا.

ويشار إلى أن خِطبة الأميرة راية على دونوفان تمت في الـ26 من شهر أكتوبر 2019.

وجاء في بيان للعائلة المالكة: “يسرُّ الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن خطبة صاحبة السمو الملكي الأميرة راية بنت الحسين على السيد فارس نيد دونوفان، التي تمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. وقدم الديوان الملكي الهاشمي آنذاك خالص تهانيه للأميرة راية وللسيد دونوفان بهذه المناسبة. والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.

والأميرة راية حاصلة على الماجستير بالدراسات اليابانية من جامعة أدنبرة في إسكتلندا، ودرجة ماجستير ثانية من جامعة كولومبيا في نيويورك في الأدب الياباني، وتدرس حالياً الدكتوراه في الأدب الياباني قبل العصر الحديث في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

و”نيد”، هو حفيد الروائي البريطاني الشهير روالد دال، وابن الروائية شانتال صوفيا “تيسا دال”، التي هي ابنة روالد والممثلة الأمريكية باتريسيا نيل.

وتزوجت تيسا دال من الممثل جوليان هوليواي وأنجبت منه كلوفر ولوك، قبل أن تتزوج من رجل الأعمال باتريك دونوفان، وهو ابن أكاديمي ودبلوماسي أسترالي، وأنجبت منه ابنهما نيد.

والأميرة راية، مولودة في عمّان عام 1986، لجلالة الملك الراحل الحسين بن طلال وجلالة الملكة نور.