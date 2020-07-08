“شاهد”: مُحترف ألعاب السحر السعودي أحمد البايض يعود بعد اختفاء سنوات في أحضان فتاة!

أثار محترف ألعاب السحر وخفّة اليدّ و الخدع البصرية” السعودي أحمد البايض، جدلاً واسعاً بأحدث ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب سنوات، برفقة فتاة.

ونشر البايض فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، ورصدته “وطن”، ظهر خلاله مع فتاة يحتضنها بطريقة فاضحة، ثم يُقبل يدها، فترد عليه بطبع قبلة على يده، وينفجر الاثنان من الضحك وكأنهما في حالة سكر.

أحدث ظهور للساحر الشهير "أحمد البايض" بعد غيابه لسنوات!❤️ pic.twitter.com/62UlSt2wQV — We Heard Rumors (@whrumor) July 7, 2020

وعبر الناشطون بمواقع التواصل، عن غضبهم من ظهور أحمد البايض بعد سنوات غياب، بهذا المشهد، وكتب أحدهم: “وشفيهم شوي ويصورون بالسرير !”.

وشفيهم شوي ويصورون بالسرير !!! — ABO HATEM (@ABO5HAT) July 7, 2020

وسخر آخر من مناداة الفتاة للبايض بقولها “خالو”، بدلاً من “دادي” المُنتشرة بين الفتيات، وعلق:” دادي خطأ، خالو صح”.

دادي ❌

خالو ✅ — ابراهيم 🧨 (@tm_tmu) July 7, 2020

ورأى مُغرد بأسم أحمد الرويلي، أن هذا التصرف من البايض، محاولة للعودة إلى الأضواء فقط، وكتب: “دايم اللي ينسحب عليه يلجأ للحركات هذي عشان يحاول يرجع الاضواء عليه شوي، وضاعة”.

دايم اللي ينسحب عليه يلجأ للحركات هذي عشان يحاول يرجع الاضواء عليه شوي

وضاعه — احمد الرويلي~ (@elvG3UpQTlJ37vd) July 7, 2020

وشبه آخرون بأن الفتاة التي برفقته هي الساحرة، وليس هو، ساخرين من انقياده لها.

الساحرة الي معه والله — FA7 🇬🇧 (@_aaf20) July 7, 2020

سحرها اقوى من سحره — 🕯 (@liih76) July 7, 2020

بينما تجادل مغردون فيما بينهم، حول علاقة أحمد البايض بالفتاة، ما إذا كان حقاً خالها، أم مجرد لقب.

قالوا انها بنت اخته مدري الصراحه — アルワ ☁️ (@arxalx3) July 7, 2020

ياخالو ايش.. — dodo (@kiesru) July 8, 2020

قصدها حبيبي ولا دادي ولا ايش بالضبط.. — dodo (@kiesru) July 8, 2020

صار نسونجي — Bader Ironside (@BA_iro) July 7, 2020

على بالي حبيبته اول شي بعدين طلع خالو ياخالوووو اشبك — H. (@Hif448) July 8, 2020

ونجا أحمد البايض قبل أربع سنوات، من الموت بعد أن سقط من علو شاهق وهو يصور أحدى حلقات برنامجه ” خفة ” الذي كان يعرض على قناة MBC، وفقد ذاكرته لـ 6 أسابيع .

وقعت حادثة السقوط التي كادت تفقد البايض حياته أثناء تقديم إحدى الخدع البصرية وسط الجمهور، ليرتطم بالأرض، فيما بدأ الدم يسيل من رأسه ووجهه، وتبين بعد نقله للمستشفى أنه أصيب بنزيف بالرئتين، وبكسور في الحوض والكتف، وكدمات وتمزق بالظهر، وكذلك إرتجاج بالرأس مما سيفقده الذاكرة لعدة أسابيع.

وأعلنت mbc عن إيقاف برنامج “خفة” بعد سقوط البايض أثناء أداء إحدى الألعاب في مصر، ونجاته من الموت بأعجوبة.

وخفت ضوء نجومية أحمد البايض منذ ذلك الحين، إلى أن ظهر مجدداً بهذا المقطع.

الجدير بالذكر أن أول برنامج أتاح للبايض (42 عاماً) الظهور والشهرة، هو برنامج العرب للمواهب (أرابز غوت تالينت) عام 2011، وظهر للمرة الثانية في برنامج شط بحر الهوى عام 2013، وبعد إيقاف برنامجه “الخفة”، قام بجولة حول العالم لتقديم عروضه في مختلف دول العالم وقد قدم أول عروض جولته العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن فعاليات “موسم صيف أبوظبي”.