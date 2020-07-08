في الإمارات .. فقد عقله بعد زواج خطيبته من رجل آخر وحملها منه فانتقم منها بطريقةٍ دنيئة لفضحها أمامه!

في واقعةٍ صادمة، جن جنون شاب في الإمارات وفقد عقله عندما علم بزواج خطيبته برجل آخر وحملها منه، وقرر الانتقام منها على فعلتها.

وبحسب النيابة العامة الإماراتية، فإن الشاب -قالت إنّه آسيوي- أنشأ حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر صورها الخاصة لإحراجها أمام شريك حياتها الجديد.

بعد ذلك، قام الشاب بتهديد خطيبته السابقة، لإعادة المبالغ التي دفعها لها خلال الخطوبة، مدعياً أنها خدعته، ولم تكن تحبه بقدر ما كانت تحب المال الذي كان يصرفه عليها، إذ أنفق عليها مبالغ مالية وصلت إلى مليون درهم.

وقال المتهم في التحقيقات إنّه أقدم على فعلته لأنه كان مكسور الفؤاد، ويتملكه الغيظ والقهر على زواجها.

وأفاد أنه يملك 5 آلاف صورة ومنها صور المحادثات بينهما.

وقدم المتهم لخطيبته هدايا ومخصصات مالية ومجوهرات وسيارة تجاوزت قيمتها مليوناً و100 ألف درهم.

أما المجني عليها فذكرت في التحقيقات أن المتهم خطبها مدة 5 سنوات، وكان يتهرب ويماطل في كل مرة يقترب موعد الزواج، ما دفعها إلى فسخ الخطوبة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم، تهمة الاعتداء على خصوصية خطيبته السابقة عبر نشر صورها الخاصة على مواقع التواصل، إلى جانب تهم تهديدها وسبها بعبارات منافية للآداب عبر واتساب.