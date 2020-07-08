“من الحب ما قتل”.. “شاهد” ماذا فعلت سيدة جزائرية مع زوجها على الهواء مباشرة وأغضبت الجمهور؟!

أثار تصرف امرأة جزائرية على الهواء مباشرة، موجة جدل واسعة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت السيدة في المقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، أثناء استضافتها مع زوجها في برنامج “خط أحمر”، على فضائية الشروق الجزائرية، وهي تتحدث عن حبها لزوجها، وأنها لبت دعوة البرنامج في الحلقة التي تُسلط الضوء على العلاقات الزوجية، لتُكرم زوجها أمام 40 مليون جزائري.
ثم يظهر زوجها يبكي متأثراً، لتقوم زوجته فجأة أمام الجمهور وأمام كاميرا البث المُباشر، وتقوم بتقبيل قدمه، فيُعلق داعية من بين ضيوف الحلقة، بأن تقبيل المرأة لقدم زوجها طاعة واحترام وحبًا وليس أمرًا دينيًا.
وأثار المشهد حالة جدل واسعة بين الناشطون، خاصة أن الأغلبية قاموا برفض هذا التصرف بشكل عام، وأغضبهم، وطالبوا الزوجة بفعل هذه التصرفات في منزلها وليس أمام الناس، وكتب مُغرد: “منظر مؤذي للعقل”.
وكتب آخر: “مهما كان حبها له المفروض ماتنزل كرامتها وكرامة زوجها بالحركات ذي”.
واتهمها آخرون بالمُبالغة، والتمثيل، فكتب مُعلق: “أوفر”، ووافقه الرأي آخر: “طيب ما يحتاج الحركات هذي على الهواء”.
وكان مركز إسلام ويب للفتاوى، قد أجاب على حكم تقبيل الزوجة لقدم زوجها، بالجواز في حال كان ذلك من أجل دينه وصلاحه، أو إكراما واحتراما، وأما إن كان فعلها إياه لأجل دنيا فلا ينبغي.