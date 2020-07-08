“من الحب ما قتل”.. “شاهد” ماذا فعلت سيدة جزائرية مع زوجها على الهواء مباشرة وأغضبت الجمهور؟!

أثار تصرف امرأة جزائرية على الهواء مباشرة، موجة جدل واسعة بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت السيدة في المقطع المتداول الذي رصدته “وطن”، أثناء استضافتها مع زوجها في برنامج “خط أحمر”، على فضائية الشروق الجزائرية، وهي تتحدث عن حبها لزوجها، وأنها لبت دعوة البرنامج في الحلقة التي تُسلط الضوء على العلاقات الزوجية، لتُكرم زوجها أمام 40 مليون جزائري.

ثم يظهر زوجها يبكي متأثراً، لتقوم زوجته فجأة أمام الجمهور وأمام كاميرا البث المُباشر، وتقوم بتقبيل قدمه، فيُعلق داعية من بين ضيوف الحلقة، بأن تقبيل المرأة لقدم زوجها طاعة واحترام وحبًا وليس أمرًا دينيًا.

فيديو متداول من برنامج خط أحمر على قناة الشروق يسلط الضوء على العلاقات الزوجية pic.twitter.com/sQbyALim15 — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) July 7, 2020

وأثار المشهد حالة جدل واسعة بين الناشطون، خاصة أن الأغلبية قاموا برفض هذا التصرف بشكل عام، وأغضبهم، وطالبوا الزوجة بفعل هذه التصرفات في منزلها وليس أمام الناس، وكتب مُغرد: “منظر مؤذي للعقل”.

منظر مؤذي للعقل — ُ (@idelontyler) July 7, 2020

وكتب آخر: “مهما كان حبها له المفروض ماتنزل كرامتها وكرامة زوجها بالحركات ذي”.

مهما كان حبها له المفروض ماتنزل كرامتها وكرامة زوجها بالحركات ذي👎🏾 — راهب (@J0xii) July 7, 2020

واتهمها آخرون بالمُبالغة، والتمثيل، فكتب مُعلق: “أوفر”، ووافقه الرأي آخر: “طيب ما يحتاج الحركات هذي على الهواء”.

أوفر 🙂 — عــهـــد (@ahad_77_) July 7, 2020

طيب ما يحتاج الحركات هذي على الهواء — طهيف (@pxxqs) July 7, 2020

ضد هالشي انو يطلع للعلن يمديها تسوي هالدراما ببيتهم 🤮 — موش (@Moch_222) July 7, 2020

تمثيل مبالغ فيه — 👩🏼 (@hrmw99) July 7, 2020

ترا عادي يقدرون يسوون هالاشياء ببيتهم ليش قدام الناس؟؟؟يع — Hajar (@lpppq20) July 7, 2020

وع وشش انا شفت؟معقوله فيه ناس رخيصه عليهم انفسهم كذا ليه تبوس رجله لو هو معطيها حياة!على ذالتقديس ..الله يرزق النساء الي كذا وعي وعي فقط .. — طُوى. (@exit_o1) July 7, 2020

وكان مركز إسلام ويب للفتاوى، قد أجاب على حكم تقبيل الزوجة لقدم زوجها، بالجواز في حال كان ذلك من أجل دينه وصلاحه، أو إكراما واحتراما، وأما إن كان فعلها إياه لأجل دنيا فلا ينبغي.