“بياضي حلم كل بنت ومستحيل أسوي هذا بجسمي”.. البحرينية جهينة العلوان تثير غضباً واسعاً بعد هذه التغريدة

أثارت خبيرة التجميل البحرينية جهينة العلوان، جدلاً واسعاً بين المغردين بعد تباهيها بلون بشرتها الأبيض.

ونشرت جهينة العلوان عبر “سناب شات” رسالة رصدتها “وطن” قالت فيها: “بياضي حلم كل بنت فقولوا ماشاء الله أفضل من أن تسألوني شتسوين أو شنو سر بياضك أو كلمة أوفر بيضة أو سوي تان”.

الشهيرة جهينة العلوان عبر السناب:



"بياضي حلم كل بنت، مستحيل اسوي تان واصير جني محترق"! pic.twitter.com/4iaCgZlKhG — We Heard Rumors (@whrumor) July 7, 2020

وتابعت جهينة: “أولا أنا مستحيل أسوي تان وأحرق جسمي أو وجهي أو أصير جني محترقة، حلات البنت بلونها صافي مب مبقع”.

واستطردت: “ثاني شي أنا بشرتي حساسة مصخت إذا مالقيتو شي تدورون بس الغلط على ناس، قولوا ماشاء الله أعوذ بالله شنو هالأوادم “.

وختمت جهينة رسالتها: “أنا ما أحب أتكلم عن الانتقادات لأن ما أحب أعطي حد أكثر من حجمه لأنه اللي ينتقد عنده نقص وأنا مو فاضية لكم”.

وأثارت جهينة العلوان غضب المُتابعين الذين اتهموها بالعنصرية، ووضع معايير جمال ليس لها أساس من الصحة، وفي ذلك كتب مُغرد: “مبقعه سمراء سوداء بيضاء قمحية كلهم جميلات والبياض ماهو معيار جمال”.

مبقعه سمراء سوداء بيضاء قمحية كلهم جميلات والبياض ماهو معيار جمال. — بِيرديتا (@iperrdita) July 7, 2020

ووافقتها الرأي مُغردة أخرى، فقالت: “وع ومين قال أن البياض أو السمار مقياس للجمال”.

وعع ومين قال ان البياض او السمار مقياس للجمال ! — G (@ruxvp) July 7, 2020

ورأى آخر أن كلامها بهذه الطريقة عنصرية، وكتب: “تقليل من الي عندها بقع وعنصريه جني محترقه قليلة ذوق وادب”.

تقلل من الي عندها بقع وعنصريه جني محترقه قليلة ذوق وادب 😷 — خلود (@khulod_998) July 7, 2020

وسخر منها مُغرد قائلاً: “ماتحب تتكلم عن الانتقادات وهي كاتبة جريدة”.

ماتحب تتكلم عن الانتقادات وهي كاتبة جريدة — ن (@babywj9) July 7, 2020

وهاجمها آخرون مؤكدين لها أن لا أحد يعرفها من الأساس، وأنه لا داعي أن تتعامل وكأنها وبياضها محور الكون.

والله عقلك هو المحترق — ᴿᴱᴺᴬᴰ (@teilux) July 7, 2020

ياعممي اقعد محد مهتم لبياضك ولااحد يعرفك اصلا — ልክኗቿረ (@citt1_) July 7, 2020

عندي مشكلة مع الي مسوين نفسهم محور الكون pic.twitter.com/h6CeZ8tXFs — MA💀#الزم_بيتك (@mzvu5_) July 7, 2020

معاير الجمال المضروبه مين قلك انك بيضه يعني حلوه؟ — ルバ (@0irux) July 7, 2020

لو منجد بياضها حلم كل بنت كان ما سوو شي اسمه تان 🤡 pic.twitter.com/eYo7AtAEnx — تنه ورنه 🧚‍♂️ (@luvelast_) July 7, 2020

واقتحمت جهينة العلوان رغم صغر سنها مجال تصفيف الشعر بالبحرين كأصغر مصففة شعر محترفة لتنطلق بعدها إلى الدول المجاورة .

ففي عام 2014، عندما أكملت جهينة عامها العشرين قررت أن تدخل مجال تصفيف الشعر كمحترفة مستعينة بخبرات والدتها التي تعمل في المجال نفسه، ودخلت عالم المشاهير بعد تعاملها مع الفنانات والشخصيات العامة في البحرين مثل شيماء وأبرار سبت، كما اشتهرت خليجياً عبر التعامل مع أشهر الإعلاميات مثل حلمية بولند.