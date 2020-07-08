أول تعليق من ناصر الدويلة على حكم حبسه بتهمة الاساءة للسعودية.. هذا ما قررته المحكمة

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حكماً بسحن السياسي الكويتي عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، عاماً مع الشغل والنفاذ بتهمة الحملات الاعلامية واساءة استخدام الهاتف، فيما قضت ببراءته من تهمة الاساءة للسعودية.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.

السعودية تواجه اخطر ازمة دوليه باتهام اجهزتها الرسميه بارتكاب جريمة هزت العالم ولا تزال بعد شهر تتوسع دائرة النار الملتهبه فيها و مع ذلك هناك تخبط غير مسؤول في ادارة الاعلام الرسمي السعودي الذي بدى كما وصفه ترامب اغبى عملية تغطية على جريمه نسأل الله يوفق الملك والامير احمد للخير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) November 4, 2018

وعلق الدويلة على قرار المحكمة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً :” أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى: براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الإعلامية واساءة استعمال الهاتف”.

وأضاف الدويلة :” وهذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الأحكام والحمد لله”.

ايدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى : براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الاعلاميه واساءة استعمال الهاتف .

و هذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء الكويت مهما اختلفنا مع الاحكام والحمد لله — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) July 8, 2020

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم حبس ناصر الدويلة يعني أنه بات نافذا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

وأوقفت السلطات الكويتية الدويلة في 28 يونيو 2019، بسبب تغريدات له حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتبرتها الرياض مسيئة لها.