ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
الهدهد

أول تعليق من ناصر الدويلة على حكم حبسه بتهمة الاساءة للسعودية.. هذا ما قررته المحكمة

كتب وطن
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أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حكماً بسحن السياسي الكويتي عضو مجلس الأمة السابق ، عاماً مع الشغل والنفاذ بتهمة الحملات الاعلامية واساءة استخدام الهاتف، فيما قضت ببراءته من تهمة الاساءة للسعودية.

وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في “تويتر”، تطرق فيها إلى ووصفت بـ “المسيئة للمملكة”.

وعلق الدويلة على قرار المحكمة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً :” أيدت محكمة الاستئناف حكم اول درجه ضدي والذي قضى: براءة المتهم من تهمة الاساءة للعلاقات مع السعودية و حبسي سنه عن جنحة الحملات الإعلامية واساءة استعمال الهاتف”.

وأضاف الدويلة :” وهذا الحكم الصادر في بحبسي في جنحة سنطعن عليه بالتمييز و نحن نشيد بقضاء مهما اختلفنا مع الأحكام والحمد لله”.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن مصدر قضائي قوله، إن تأييد حكم يعني أنه بات نافذا، وأنه سيتم حبسه لحين الطعن به أمام محكمة التمييز وصدور الحكم  النهائي، وتسقط الكفالة التي تم فرضها عليه في حكم أول درجة مقابل وقف تنفيذه.

وأوقفت السلطات الكويتية الدويلة في 28 يونيو 2019، بسبب تغريدات له حول قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي اعتبرتها الرياض مسيئة لها.

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