هند القحطاني تستفز السعوديين بتفاصيل خلعها “العباءة” أول مرة وتهاجم الحجاب:”لا ترتديه إلا منافقة كاذبة”

شن ناشطون سعوديون هجوما عنيفا على مواطنتهم المثيرة للجدل هند القحطاني، التي تقيم في أمريكا عقب هجومها على الحجاب والمحجبات واتهام النساء اللائي يرتدين الحجاب بالنفاق والكذب.

وفي ردها على سؤال أحد متابعيها حول إمكانية عودتها لارتداء الحجاب يوما ما، أكدت أنه خلعت الحجاب عن قناعة وأنه من المستحيل أن يأتي يوما وترتديه مرة أخرى.

وكانت “القحطاني” فتحت باب تلقي الأسئلة مع متابعيها عبر حسابها “سناب شات”، ووجهت إحدى المتابعات سؤالاً قائلة: “هند ممكن يعنى نشوفك بحجاب؟.. أحس شكلك حلو بحجاب تحجبي وورينا”.

لترد عليها مشهورة مواقع التواصل السعودية المقيمة بأمريكا والتي سبق أن أعلنت دعمها للمثليين والشواذ: “طول عمري بحجاب متغطية غطى وإلى آخره.. لأول مرة أنزع العباءة لما جيت هنا أمريكا ونزعت غطاء الوجه يعني.. لا يمكن أن تريني لاحقا بحجاب والقناعات تتغير بس أنا حاليا مستحيل أني ألبس حجاب.. مستحيل أبدا “.

وتابعت في هجوم سافل على الحجاب والمحجبات: “أقول لكم شيء أغلب النساء العربيات 98% من النساء المسلمات العربيات غير المحجبات كاذبات.. المشهورات طبعا لما يجون وسائل الإعلام ويقولون لها ممكن تتحجبين تقول إن شاء الله أنا أفكر أني أتحجب ادعولي بالهداية ادعولي يا مشاهدين ادعيلى يا المذيعة بالهداية.. كذابات منافقات عشان يشتهرون”.

وقبل يومين خرجت مشهورة مواقع التواصل السعودية المقيمة بأمريكا هند القحطاني، عن شعورها وظهرت غاضبة جدا في بث مباشر لها بعد تلقيها تهديد بقطع رقبتها بالسيف من شخص سعودي، كما ذكرت.

وكانت “القحطاني” وخلال البث المباشر قد تلقت تعليقا من أحد المتابعين يهددها فيه بقطع رأسها بالسيف فكتب : ” رقبتك تصلح للسيف ” .

الأمر الذي أثار استياء وغضب الناشطة السعودية المثيرة للجدل وعلقت على ذلك قائلة : ” برافو أحد عناصر الإخوانجية يعني صراحة نحن سعداء بوجود هذه العقليات الرجعية المختلة أعداء الإنسانية والبشرية نسعد بتواجدها في مجتمعنا ” .

وتابعت القحطاني مهاجمة هذا الشخص السعودي: ” أنت قنبلة موقوتة .. أنت تحمل الفكر الإخوانجي المتطرف أنت خطر على المجتمع .. أنا صراحة هدول اللي يقولولي هالكلام أطالب الحكومة السعودية أن تتخذ إجراءات معهم ” .

وأضافت : ” أنا بعيدة عنهم خاصة أنتم لا تسوون لي شيء لكن أنتم خطر على الدولة ” .

وفي سياق آخر أعلنت هند القحطاني في ظهور جديد لها اليوم عن شروطها للزواج مرة أخرى، وذلك بعد انتشار الكثير من الأقاويل عن تلقيها عروض للزواج من عرب ومن أجانب أيضاً خاصة وأنها تقيم حالياً في أمريكا.

وقالت هند القحطاني إنه لا توجد لديها أية خطط للزواج حالياً، مشددة على أنها لا تعيش قصة حب حالياً وهو السبب الرئيسي الذي قد يدفعها لاتخاذ هذه الخطوة في المستقبل، كاشفة أيضاً عن أن انشغالها في عملها يمنعها من التفكير في هذا الأمر.

أما عن شروطها للزواج، فقد أكدت هند أن زوجها يجب ألا يكون عربياً على الإطلاق، فهي تريد الزواج من شخص يحمل الجنسية الأمريكية، كما اشترطت أن تكون واقعة في حبه أولاً، وأن يكون محباً لأطفالها بنفس قدر حبه لها.

وبالنسبة للصفات الشخصية لعريس المستقبل، قالت هند القحطاني إنه تريده متعاوناً ومسؤولاً ويؤمن بالمساواة وليس متعنتاً.