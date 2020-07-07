كتائب حزب الله تغتال هشام الهاشمي.. فما قصة أبو علي العسكري الذي هدده بالتصفية الجسدية ونفذ وعده!

دشن ناشطون عراقيون، هاشتاجاً حمل وسم #كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي ، عقب اغتيال الخبير الامني العراقي البارز هشام الهاشمي الليلة الماضية، الامر الذي فجر موجة غضب واسعة في الشارع العراقي.

وأقدم مجهولون خلال ساعات الليلة الماضية على اغتيال الخبير الأمني العراقي “هاشم الهاشمي” خلال عودته لمنزله، وهو بداخل سياراته، ببضع طلقات من سلاح “مسدس” أدت لمقتله على الفور، وفق ما يظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”.

🔴عاجل #كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي

يا أحرار العالم يا اهل الغيره ي شرفاء الأمة العربية

فزعتكم ي المغردين العرب والمسلمين فزعتكم يا أهلنا في #السعودية و #الإمارات و #الكويت

اخوتي واخواتي المغردين لاتديروا ظهركم ل صوت الحق

انشروها لكي يرى العالم كيف تنتهك حقوق الإنسان في #العراق pic.twitter.com/vggVm6ht6E — (مصعب العراقي🕊 (@m0saab415) July 6, 2020

رد الفعل الرسمي العراقي

وأدت حادثة مقتل الهاشمي إلى ردود أفعال رسمية عديدة عراقية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي” اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء قائد الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية من منصبه، بعد عدة ساعات من اغتيال الباحث العراقي هشام الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة العراقية بغداد.

ومن جهته اعتبر الرئيس العراقي، برهم صالح، حادثة الاغتيال بحق الهاشمي بأنها جريمة “خسيسة” تستهدف الانسان العراقي، وحقه في الحياة الحرة الكريمة، وتستهدف القيم التي ارتضاها العراقيون للوطن، فيما بعد حقبة الاستبداد على حد قوله.

كما ودعا رئيس مجلس النواب العراقي “محمد الحلبوسي” الجهات الحكومية العراقية المسئولة، إلى الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، لاسيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيالات لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية.

وأضاف الحلبوسي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، بأنه على الأجهزة الأمنية العراقية أن تكون على قدر من المسئولية المنوطة بها، وأن تضع حداً للخارجين عن القانون، والعابثين بأمن المواطنين.

من ناحيته أمر وزير الداخلية العراقي “عثمان الغانمي” بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن حادثة الاغتيال، برئاسة وكيل الوزارة للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

ونقلاً عن وكالات أنباء عراقية، قررت السلطات العراقية، تشكيل هيئة تحقيق قضائية تختص بجرائم الاغتيالات في أعقاب مقتل هشام الهاشمي.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية، عن مجلس القضاء الأعلى بالبلاد، قراره بتشكيل هيئة تحقيق من 3 قضاة، وعضو ادعاء عام، تختص فقط بالتحقيق بجرائم الاغتيالات بالعاصمة العراقية بغداد، وبقية المحافظات.

غضب شعبي عارم

وأثارت حادثة اغتيال الخبير الأمني العراقي هاشم الهاشمي، موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج “#كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي” قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في العراق، في سياق التفاعل مع جريمة الاغتيال.

🔻إرفعوا الهاشتاگ وأفضحوهم .. أفضحوا حسين مؤنس الذي هدده لأكثر من مرة بالتصفية #كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي pic.twitter.com/fYcPOHmbPc — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) July 6, 2020

إن الصواعق لاتضرب سوى قمم الجبال الشامخة ،،، وأما المنحدرات فلا تذهب إليها إلا المياه الراكدة ،،، والمرء يبتلى على قدر شموخه ورفعته.

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سابقاً من يتحدث عن الميليشيات يحصى على أصابع اليد الواحدة، اما اليوم الجميع يتحدث عن إرهابهم#كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي #هشام_الهاشمي pic.twitter.com/QoedtYQIXz — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) July 7, 2020

🔻هذا تليفونه ويگدر أي ضابط تحقيق يطلع عليه ويشوفه

يگدر القاضي يجيبهم .. وهاي الصور شاهدة

بس أكو زلمة بهاي الحكومة وهاي الأحزاب يگدر يسوي هيچ شي

لا .. لأن كلهم مخانيث .. أكو زلمة يگول انا بالحشد والحشد شريف ويروح يسحلهم كلهم .. لا لأن كلهم ولائيين#كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي pic.twitter.com/lOy1eH5hyE — 𒀀𒆷𒂊 علـي ثانــِي (@alithesecond1) July 6, 2020

القائد العسكري لكتائب حزب الله (ابو علي العسكري ) هدد هشام الهاشمي

وغيث التميمي طلع بلقاء على قناة الحرة وطلّع محادثات بيها تهديد واضح من قبل كتائب ح.زب الله للهاشمي قبل استشهاده



كلنا عرفنا منو القاتل..

شوكت نشوف العداله والقانون بحقهم ؟#كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي pic.twitter.com/U05gnXZDci — ڤينوس||🇮🇶Venus (@venus__f7) July 6, 2020

اخر مداخلة للشهيد هشام الهاشمي قبل اغتياله بساعة تحدث عن المليشيات التي تطلق الصواريخ على البعثات الدبلوماسية. #كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي pic.twitter.com/UrUbcEIFDu — AMFM (@AMFM410) July 6, 2020

ابو علي العسكري القاتل الذي لا يقل عن البغدادي خطراً



#كتائب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي pic.twitter.com/ie6qRgbX9p — العراق نيوز (@Al_Iraq_News) July 6, 2020

#كتايب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي

الله يرحم القتيل هشام الهاشمي

و بالنسبة للسفلة اللي يكولون الكتائب همه القتلوه اكللهم الكتائب ما يردون فتنة انتم دعاة الفتن

ان شاء الله جنود ولي امر المسلمين الامام علي الخامنئي هم أهل الحرب وهم يادون الفتن قبل ولادتها

الله اكبر خامنئي قائد pic.twitter.com/MvZMJ1RSd8 — حيدر (@rYaT2EnNVAqCSWf) July 6, 2020

كان يعمل ليل نهار ليساند الحشد الشعبي في معارك داعش

وبعد ان سرقتوا الحشد وتضحياته وحولتو الحشد الى منظمة

تتستر عن الولائية والعملاء والقتلة اليوم تغدرون بيه شكد جبناء شكد شايلين نذالة وقذارة شكد فاسدين وماعدكم ذرة شرف #كتايب_حزب_الله_تغتال_الهاشمي #امريكا_يد_الفتنه_والاغتيال pic.twitter.com/mDhGA5n4lu — سجاد الساعدي (@7HW97HILMwYIQzN) July 6, 2020

وكان الهاشمي قد فضح ابو علي العسكري قبل مقتله في سلسلة تغريدات كتبها عنه، والذي يعرف باسم حسين مؤنس، وهو عضو في مجلس شورى كتائب حزب الله، ويعمل مستشار أمنيا وعسكريا في هذه الميليشيا.

ونشرت قناة “الحرة” الأمريكية تقريراً حسب مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها، مشيرة إلى أن العسكري يستخدم اسما حركيا لكونه من القيادات الأمنية، ومهمته إيصال رسائل تهديد للمسؤولين وكشف معلومات استخباراتية محددة للجمهور عند الحاجة”.

ورغمت أن العسكري يحمل صفة المتحدث باسم الكتائب، “لم يظهر أبدا في الإعلام بعنوانه هذا، لكنه ظهر بعنوان مسؤول العلاقات العامة في الكتائب، وكنى نفسه بأبي موسى” بحسب المصدر الذي قال إن هذا الأسلوب معتمد بسبب الخوف من الاستهداف.

وحجب موقع “تويتر” سابقا حساب “أبو علي العسكري” لمخالفته شروط النشر على المنصة.

وكان الهاشمي ذاته نشر تغريدة تظهر صور “العسكري”:

ولقيت جريمة اغتيال الهاشمي إدانات دولية ودعوات لمحاسبة الجناة، كما ونددت الأمم المتحدة وبعثة الاتحاد الأوروبي بتلك الجريمة، واصفين إياها بأنها كانت صدمة بالنسبة لهم، بحسب ما قالت الممثلة الأممية الخاصة بالعراق “هينيس بلاسخارت” في بيان لها صدر اليوم حول الجريمة.