فضيحة ما بعدها فضيحة لقناة “العربية الحدث” بسبب فيديو قصف قاعدة الوطية!

تعرّضت قناة “العربية الحدث” السعودية لفضيحة ما بعدها فضيحة، بعد أن نشرت فيديو زعمت أنه لقصف قاعدة الوطية الجوية في ليبيا، ليتبين أن الفيديو جزء من لعبة إلكترونية مشهورة.

وفي ساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد، قصف طيران “مجهول الهوية”، قاعدة الوطية التي تسيطر عليها قوات الحكومة. بحسب مصدر عسكري

ونشرت قناة “الحدث” مقطع الفيديو رصدته “وطن”، من لعبة ARMA 3 وقالت إنه لقصف قاعدة الوطية الجوية الذي وقع مطلع الأسبوع الجاري.

شاهد | فيديو متداول لعملية قصف #قاعدة_الوطية في #ليبيا pic.twitter.com/OThgvhuR5v — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 6, 2020

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو ساخرين من السقطة التي وقعت بها القناة.

وقال المعارض السعودي عمر بن عبد العزيز: “فضيحة جديدة لقناة العربية الحدث تستورد مقاطع من لعبة ARMA 3 وتقول بأنه قصف مطار الوطية بليبيا، والله لتكيف عليكم غادة عويس”.

فضيحة جديدة لقناة العربية الحدث تستورد مقاطع من لعبة ARMA 3 وتقول بأنه قصف مطار الوطية بليبيا.



والله لتكيف عليكم غادة عويس 😭😭 https://t.co/wOY1x9RGUl — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) July 6, 2020

في حين قال الكاتب التركي البارز حمزة تيكن: “أكبر دليل أن قصف “الوطية” ما هو إلا فشفوشة وقصف فاشل لم يحقق أهدافه كما يكذبون منذ يومين ويطبلون كأنهم حرروا رقابه م من رباط السيد أكبر دليل هذا الفيديو من لعبة “أتاري” عندما يصل الكذب لهذا الحد حول أمر ما، فاعلم أن أصل القصة حوله كذب بكذب شاهد واضحك وتبسم ورفه عن نفسك”.

أكبر دليل أن قصف "الوطية" ما هو إلا فشفوشة وقصف فاشل لم يحقق أهدافه كما يكذبون منذ يومين ويطبلون كأنهم حرروا رقابه م من رباط السيد

أكبر دليل هذا الفيديو من لعبة "أتاري"

عندما يصل الكذب لهذا الحد حول أمر ما، فاعلم أن أصل القصة حوله كذب بكذب

شاهد واضحك وتبسم ورفه عن نفسك

😀👇🏻😀 https://t.co/vaQPBhdeO0 — Hamza Tekin حمزة تكين (@Hamza_tekin2023) July 6, 2020

وكتب الصحفي اليمني المعروف أنيس منصور: “صدق او لا تصدق. قناة العربية نشرت فيديو لعملية قصف قاعدة الوطية في ليبيا . الفيديو طلع مفبرك من ألعاب بلاي ستشيشن للاطفال لعبة تسمىopen – Arma 3 وما يستبعد انه خمس سنوات والعربية تنشر حرب تدمير قوة الحوثي من العاب الاطفال ونحن مصدقين”.

صدق او لا تصدق

قناة العربية نشرت فيديو لعملية قصف #قاعدة_الوطية في #ليبيا 😂😂

الفيديو طلع مفبرك من ألعاب بلاي ستشيشن للاطفال لعبة تسمى

open – Arma 3 وما يستبعد انه خمس سنوات والعربية تنشر حرب تدمير قوة الحوثي من العاب الاطفال ونحن مصدقين #حجب_ارم_نيوز_بالمملكة_مطلب pic.twitter.com/mr5oEzPxsz — ألصحفي/ انيس منصور (مؤقت ) (@AnisTwii) July 7, 2020

من جانبه علق د.عبدالله بن عازب قائلاً: “قناة الحدث الأصغر أخت العربية الحدث الأكبر نشرت خبر قصف قاعدة الوطية وأرفقت معه مقطع فيديو لعملية القصف بعد التحقق تبيّن أن المقطع جزء من لعبة arma 3. التعليق: “السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ”.

قناة #الحدث الأصغر



أخت #العربية الحدث الأكبر



نشرت خبر قصف قاعدة #الوطية



وأرفقت معه مقطع فيديو لعملية القصف



بعد التحقق



تبيّن أن المقطع جزء من لعبة arma 3



التعليق :



"السَّيْفُ أَصْدَقُ إِنْبَاءً مِنَ الكُتُبِ



في حدهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ" pic.twitter.com/dc6Me2SUSw — د. عبدالله بن عازب (@ama4425) July 6, 2020

وقالت وزارة الدفاع الليبية، الإثنين، إن الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية الجوية غرب العاصمة طرابلس، “متطور جدا”، ولا يمكن أن يملكه الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، إلا إذا زودته به جهة أجنبية.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، في برنامج “لقاء خاص”، على قناة ليبيا الأحرار (خاصة).

وأضاف النمروش أن “قصف قاعدة الوطية سيحرك حالة الجمود العسكري في البلاد، وسيكون دافعا لخوض معركة تحرير سرت والجفرة (غرب)، في الوقت المناسب”.

وأوضح النمروش أن الجيش الليبي رصد وجودا متزايدا لمرتزقة أجانب في البلاد، وهبوط طائرات في قاعدة القرضابية بسرت تحمل ذخائر ومواد ومرتزقة.