“شاهد” حمد المزروعي يختلق كذبة جديدة للفتنة بين قطر والكويت بفيديو بذيء وسافل ضد الشيخ صباح من الدوحة

بهدف إثارة الفتنة والخِلاف بين قطر والكويت، نشر المغرّد الإماراتي سيء الصيت “حمد المزروعي” فيديو قديم لمواطن كويتي كان قد هرب من الدولة يسب أمير الكويت، وزعم أنه مواطن قطري يشتم الشيخ صباح.

ونشر “المزروعي” عبر صفحته الرسمية بتويتر مقطعا مصورا رصدته (وطن) يظهر شخص يدعى عبدالرحمن فيصل العذبة المري ـ كما عرف نفسه ـ وهو يشتم أمير الكويت بألفاظ خارجة ويهاجم الأسرة الحاكمة، كما وجه رسالة لأمير قطر حيث كان يتواجد في الدوحة.

مواطن قطري يشتم الكويت واميرها هل ستتم محاسبته منى الى سفير الكويت في الدوحة … pic.twitter.com/gPcCcl7rqB — حمد المزروعي (@uae_3G) July 6, 2020

وبتتبع الفيديو الذي نشره صبي ابن زايد في محاولة فاشلة لإشعال فتنة بين قطر والكويت، اتضح أنه مقطع قديم لمواطن كويتي كان قد هرب من بلده إلى قطر وتم تسليمه للكويت على الفور بعد صدور هذه المقاطع المسيئة حينها.

كويتي وسلمتة قطر ومسجون — asia aldosari (@omhamad102) July 6, 2020

رغم ان الفيديو قديم وتم تسليمه للكويت ورغم انك واضح وضوح الشمس تبي فتنه ، لكن دامه قطري مسامحينه هذول من ديرة تميم المجد مانقدر نزعل عليهم 😉 — ahmad (@Ahmad74280416) July 6, 2020

وفضح ناشطون نية المزروعي الخبيثة وكتب أحدهم:”روح العب غيرها اهل قطر يحبون الشيخ صباح الاحمد امير الكويت كثر اهل الكويت واكثر روح لعب بعيد عن اهل الكويت”

روح العب غيرها اهل قطر يحبون الشيخ صباح الاحمد امير الكويت كثر اهل الكويت واكثر روح لعب بعيد عن اهل الكويت — obos3o0d (@boso3d511) July 6, 2020

وسخر منه آخر:”انسى يصير اللي في بالك ياواطي”

انسى يصير اللي في بالك ياواطي 🤪 — ٓ🇰🇼 (@R2ge_) July 6, 2020

ولم يكتف صبي محمد بن زايد بهذه التغريدة بل عاد لإثارة البلبلة في الداخل الكويتي، باللعب على وتر التسريبات التي انتشرت مؤخرا للنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وكتب ما نصه متدخلا في الشأن الكويتي الداخلي ومحاولا إحداث بلبلة: “الذات الاميرية مصونة حسب الدستور الكويتي استغرب كيف لـ الدويلة الذي تقول وافترا على المقام السامي امير الكويت بحسب بيان الديوان الاميري الذي حذر من اللجوء الى مثل هذه الاساليب توقع فاعلها تحت طائلة القانون السؤال متى سيتم محاسبته “

الذات الاميرية مصونه حسب الدستور الكويتي استغرب كيف لـ الدويلة الذي تقول وافترا على المقام السامي امير الكويت بحسب بيان الديوان الاميري الذي حذر من اللجوء الى مثل هذه الاساليب توقع فاعلها تحت طائلة القانون السوال متى سيتم محاسبته … — حمد المزروعي (@uae_3G) July 6, 2020

وأحرجه ناشط بالرد عليه قائلا:”مب شغلك يحاسبون الي يبغونه شان داخلي صدق من قال #العيال_كبرت”

مب شغلك يحاسبون الي يبغونه شان داخلي

صدق من قال #العيال_كبرت — ڛــ؏ــد 🇶🇦🇱🇾 (@Saad___Qatar) July 6, 2020

وغرد آخر:”من سيحاسبك انت اولا على كلامك البذيء بحق اعراض قادة دول الخليج “

من سيحاسبك انت اولا

على كلامك البذيئ

بحق اعراض قادة دول الخليج …! — AJuail (@AJuail1) July 6, 2020

وحمد المزروعي ناشط إماراتي مقرب من السلطات الحاكمة في بلاده، له الكثير من المواقف المثيرة للجدل حول قضايا تهمّ الشأن الخليجي والعربي عموماً، على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما “تويتر”.

ويقود المزروعي حملات منظّمة في وسائل التواصل الاجتماعي ضد الثورات العربية، ويدعم التطبيع مع “إسرائيل”، ويهاجم قطر وتركيا والكويت وسلطنة عُمان ودولاً أخرى، ولا يهدأ حسابه من الإساءة إلى الدين الإسلامي والعلماء.

ولا يتوقف “البذيء” المزروعي عن الطعن في أعراض القطريين ويخصص حسابه في “تويتر” للإساءة بكلمات نابية للشيخة موزة المسند، والدة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويرى متابعون بأن حساب “المزروعي” يُدار من جهاز أمن الدولة الإماراتي، وبضوء أخضر من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهو ما يبرر عدم توقفه منذ حصار قطر ولغاية اللحظة، عن الإساءة والتطاول والتعرض لأعراض القطريين.

كما يُشار لأنه في أواخر أبريل الماضي حاول المغرد الإماراتي “البذيء” المزروعي أيضا إشعال الفتنة مجدداً بين قطر والأردن بعد وصول العلاقات الودية والرسمية بينهما لمرحلة أزعجت الإمارات بشكل كبير، خاصة بعد رفض الملك عبدالله الثاني الحصار الجائر ضد قطر.

“المزروعي” نشر تغريدة عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) يزعم فيها توتر العلاقات القطرية الأردنية، ومحاولة السفير القطري حل الخلاف، ما استدعى هجوم واسع عليه من قبل متابعيه لترويجه إشاعات وأخبار لا صحة لها هدفها نشر الفتنة فقط.