“شاهد” الكويتية فوز الفهد تثير موجة غضب واسعة بصورة جريئة تخطت فيها الحدود بريش الحمام!

سادت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت موجة جدل واسعة، عقب تداول مقطع فيديو للفاشنيستا الكويتية الشهيرة فوز الفهد، بملابس جريئة.

وظهرت فوز الفهد بمقطع فيديو نشرته عبر “سناب شات”، ورصدته “وطن”، وهي ترتدي فستاناً يكشف الجزء الأعلى من جسدها، ولا يغطي صدرها سوى الريش .

فوز الفهد وستايل " جريئ " ! pic.twitter.com/Cj6MBUAtbK — هيئة المشاهير (@CelebrityArb) July 6, 2020

وأثارت ملابسها غضب الجمهور الذي اتهمها بالبحث عن الشهرة بأي ثمن، وتوقعوا بأنها ستتمادى أكثر لاحقاً، مُشبهين ما ارتدته بـ”البكيني”.

تدور متابعين اكثر ! و فلوس .. ناس ما تشبع😅 الله يهديها — Dr. Muna (@Muna55120996) July 6, 2020

نسأل الله العفو والعافية، والستر بالرارين. — أبوفيصل التويجري (@ssaall1383) July 6, 2020

الشهرة مقابل……؟

الله المستعان — ‏بـــ Bader ــدر 🇸🇦 (@vibbdr) July 6, 2020

اصبرو قريبا بتتفصخ — — (@ur4____) July 7, 2020

هذي اخرة الشهرة



لانجري — عبيط بس رومانسي ® (@roomntec_new) July 6, 2020

ستايل رخيص برخصها — مجرد انسان (@cde1414) July 6, 2020

وقبل أيام، أثارت فوز الفهد جدلاً بعد استعراضها إهداء زوجها لها، سيارة فارهة من طراز مكلارين موديل 2020، في تصرف وصفه النشطاء بالمستفز تزامنا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

ويبدأ سعر سيارة “ماكلارين 600LT في الأسواق العالمية من 256 ألف دولار وما فوق، وهي سيارة رياضية تحتوي على كافة الكماليات ويتمناها أي شاب وفتاة في العالم.

الجدير بالذكر أن فوز الفهد (30 عاماً)، من أشهر المدونات الكويتيات عبر مواقع التواصل، وتعد من أبرز المؤثرين في الوطن العربي في عالم الجمال والموضة والأناقة، منذ أن بدأت تنشط فيه في العام 2014.