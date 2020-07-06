“شاهد” هند القحطاني تخرج عن شعورها بعد تهديد وصلها من السعودية بقطع رقبتها بالسيف

خرجت مشهورة مواقع التواصل السعودية المقيمة بأمريكا هند القحطاني، عن شعورها وظهرت غاضبة جدا في بث مباشر لها بعد تلقيها تهديد بقطع رقبتها بالسيف من شخص سعودي، كما ذكرت.

وكانت “القحطاني” وخلال البث المباشر قد تلقت تعليقا من أحد المتابعين يهددها فيه بقطع رأسها بالسيف فكتب : ” رقبتك تصلح للسيف ” .

الأمر الذي أثار استياء وغضب الناشطة السعودية المثيرة للجدل وعلقت على ذلك قائلة : ” برافو أحد عناصر الإخوانجية يعني صراحة نحن سعداء بوجود هذه العقليات الرجعية المختلة أعداء الإنسانية والبشرية نسعد بتواجدها في مجتمعنا ” .

وتابعت القحطاني مهاجمة هذا الشخص السعودي: ” أنت قنبلة موقوتة .. أنت تحمل الفكر الإخوانجي المتطرف أنت خطر على المجتمع .. أنا صراحة هدول اللي يقولولي هالكلام أطالب الحكومة السعودية أن تتخذ إجراءات معهم ” .

وأضافت : ” أنا بعيدة عنهم خاصة أنتم لا تسوون لي شيء لكن أنتم خطر على الدولة ” .

ثم قامت هند القحطاني بنشر الحساب الخاص بهذا المتابع الذي تلقت منه هذا التعليق واصفة إياه بالمجرم فكتبت المجرم حسين الرفاعي ” .

وفي سياق آخر أعلنت هند القحطاني في ظهور جديد لها اليوم عن شروطها للزواج مرة أخرى، وذلك بعد انتشار الكثير من الأقاويل عن تلقيها عروض للزواج من عرب ومن أجانب أيضاً خاصة وأنها تقيم حالياً في أمريكا.

وقالت هند القحطاني إنه لا توجد لديها أية خطط للزواج حالياً، مشددة على أنها لا تعيش قصة حب حالياً وهو السبب الرئيسي الذي قد يدفعها لاتخاذ هذه الخطوة في المستقبل، كاشفة أيضاً عن أن انشغالها في عملها يمنعها من التفكير في هذا الأمر.

أما عن شروطها للزواج، فقد أكدت هند أن زوجها يجب ألا يكون عربياً على الإطلاق، فهي تريد الزواج من شخص يحمل الجنسية الأمريكية، كما اشترطت أن تكون واقعة في حبه أولاً، وأن يكون محباً لأطفالها بنفس قدر حبه لها.

وبالنسبة للصفات الشخصية لعريس المستقبل، قالت هند القحطاني إنه تريده متعاوناً ومسؤولاً ويؤمن بالمساواة وليس متعنتاً.