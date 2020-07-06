الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
حياتنا

لن تصدّق ماذا فعلت كويتية بزوجها بمساعدة شقيقتها حتى استدعى الأمر قدوم الأمن للمنزل!

كتب وطن
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استنجد مواطن كويتي برجال الأمن، بعدما تعرّض للضرب المبرح من قبل زوجته و شقيقتها في مسكنه الكائن في محافظة مبارك الكبير بسبب خلافات شخصية.

وقال مصدر أمني إن رجال الأمن توجهوا للموقع بعدما بلاغ من المُعتدى عليه، ولدى وصولهم خرج لهم الزوج وقال إن زوجته وأختها تكاتفتا عليه ضرباً وهما داخل مسكنه. وفق صحيفة “الراي” المحلية

واقتدا رجال الأمن الأطراف الثلاثة إلى المخفر المختص، وسجلت قضية اعتداء بالضرب وأحيلوا إلى التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الزوجة وشقيقتها لما ارتكبتاه بحق المجني عليه.

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