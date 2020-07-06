كارثة في العراق.. “شاهد” ماذا حصل داخل ثلاجة الموتى بعدما أعلن الأطباء وفاة أحد المرضى!

تداول ناشطون عراقيون فيديو مُروع أثار حالة غضب واسعة في أوساطهم، يُظهر لحظة وضع شخص متوفى في ثلاجة الموتى، قبل أن يكتشفوا العكس.

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة إخراج عاملين في المستشفى، لأحد الأشخاص من ثلاجة الموتى، بعدما تبين أنه لا يزال على قيد الحياة.

إخراج شخص من ثلاجة الموتة طلع عدل وذابينه بالثلاجة!! #العراق pic.twitter.com/isC981lZlb — الدليميه 🇮🇶 (@dulaimia11) July 5, 2020

وأثار المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، حالة غضب بين العراقيين الذين رأوا أن هذا دليل واضح على الاستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والتلاعب بالجثث وأعداد الموتى، والذي نوه له الناشطون سابقاً.

وفي ذلك كتب مُغرد ساخراً: “استغفر الله، الجماعة حاسبيك ثمان ملايين، ايش قعدك؟ تسعيرة دفن المتوفي”.

استخفر الله يابه الجماعه حاسبيك ثمان ملاين متگلي شگعدك # تسعيرت دفن المتوفي — nahdha alzamili (@AlzamiliNahdha) July 5, 2020

وكتب محمد الدليمي: “لاحول ولاقوه الا بالله ،،لهدرجه وصلت بيهم الاستهتار بارواح العراقيين ، متى الله يخلصنا من الطبقه الفاسده ونرتاح”.

لاحول ولاقوه الا بالله ،،لهدرجه وصلت بيهم الاستهتار بارواح العراقيين ،،ايمته الله يخلصنه من الطبقه الفاسده ونرتاح — محمد الدليمي (@aldulaimi1978) July 5, 2020

وألقى آخر باللوم على الحكومة، وقال: “هوا هذا العراق من كبر لف الحكومة”.

هوه هذا العراق من كبر لف الحكومه — الوطن🇮🇶🇮🇶🇮🇶 الحزين (@UWlTc2MKtLzdbtt) July 5, 2020

وعلق مهدي غاضباً: “مع الاسف صار البشر رخيص !”.

مع الاسف هيج صار البشر رخيص ! — mahdi 🇮🇶🌞🇮🇶 (@nKizBALye9w7uh2) July 6, 2020

وكشف حيدر العراقي أن الفيديو وقع في مستشفى الحسين في محافظة ذي قار جنوب العراق، وكتب: “والي يستفز بالموضوع المستشفى اسمها الحسين، كان استحيتوا من اسمها”.

والي يستفز بالموضوع المستشفى اسمها الحسين ولكم جان استحيتوا من اسمها — حيدرالعراقي (@Zero55Z) July 5, 2020

وقال سعد الغريري: “بلد تحكمه الحيوانات المفترسة فكيف سيكون أطباؤه”.

بلد تحكمة الحيوانات المفترسة شلون تصير اطبائه — saad Al Ghralrl🇮🇶سعد الغريري (@46_6348908_saad) July 5, 2020

وتثير أعداد المتوفين بفيروس “كورونا” في العراق، استغراب واستهجان الشعب الذي يرى أن البيانات الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة بصيغة يومية، يُوجد بها خلل، بسبب ارتفاع معدل الوفيات في البلاد لمستويات غير مسبوقة، حتى وصل إلى أكثر من 100 كل يوم.

ويسجل العراق منذ الرابع والعشرين من حزيران الماضي، ثالث أعلى زيادة يومية لحالات الإصابة بالوباء في الشرق الأوسط

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 105 حالة وفاة جديدة، و2125 إصابة اضافية خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الوزارة أن مجموع الإصابات منذ تفشي الفيروس بلغ 60479 ، ومجموع حالات الشفاء بلغ 33017 ، والراقدين الكلي: 24989 ، الراقدين في العناية المركزة، 306 ، ومجموع الوفيات 2473 .