“الظهور القادم كما خلقتني ربي”.. “شاهد” السعودية أمل الشهراني تنشر صورة لها بـ”البكيني”

أثارت الناشطة السعودية أمل الشهراني موجة جدل جديدة، بعد نشرها صورة سيلفي وهي ترتدي أجرأ أنواع البكيني.

وظهرت أمل الشهراني في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، ورصدتها “وطن” مرتدية ملابس البحر “البكيني”، بعد أيام فقط من ظهورها به مع أطفالها في البحر.

وفجر ظهور أمل الشهراني بالبكيني مرة أخرى موجة غضب بين السعوديين الذين رأوا أنها تُعاند فقط وأن المرة القادمة سيكون ظهورها بلا ملابس من الأساس.

مُحبة إثارة الجدل " أمل الشهراني" في سيلفي مع أولادها. 📸 pic.twitter.com/FC3zihuWd6 — Celebs Zone (@CelebsZo) June 28, 2020

وفي ذلك كتب مُغرد: “الظهور القادم ربي كما خلقتني”.

الظهور القادم ربي كما خلقتني — اوستاز محمد (@Mod7up) July 5, 2020

كل مره تخربها اكثر من اللي قبلها — السيد رجبي (@1Hamza_M) July 5, 2020

ووصفها آخر بأنها مُضطربة عقلياً وليست سوية.

انسانه مضطربه — 🌴 (@Aseel_va) July 5, 2020

يقلون مريضه عندها انفصام شخصيه — وضآح (@Oj7uRD0ggwj0wEi) July 5, 2020

وقارن آخرون جرأتها بجرأة مواطنتها مودل روز، فكتب مغرد: “حتى مودل رزو ما سوتها”.

حتى مودل رزو ما سوتها — شهد (@2_chxn) July 5, 2020

ودعا آخر لها بالستر والهداية، وكتب: “اذا شفتوا مثل هالاشكال احمدو ربكم على العفو والعافيه والثبات على الدين وهزم الشيطان الله يهديها يارب ويستر عليها وعلينا وعلى المسلمين اجمعين”.

اذا شفتوا مثل هالاشكال احمدو ربكم على العفو والعافيه والثبات على الدين وهزم الشيطان الله يهديها يارب ويستر عليها وعلينا وعلى المسلمين اجمعين — 🇸🇦SZM🇸🇦 (@Aszm2012) July 5, 2020

وطالب آخر بعدم ذكر اسم قبيلتها، وكتب: “طيب ليش تكتبون اسم قبيلتها هذي عن جد عار عليهم”.

طيب ليش تكتبون اسم قبيلتها هذي عن جد عار عليهم — حلم (@bee90_) July 5, 2020

واتهما مُغرد بمحاولة سلوك طريق الشهرة الحديث، وكتب: “اختارت الطريق السريع لدخول بوابة الشهرة و المشاهير تفصخي تخلعي تمحني صوري وانشري انتي مشهورة والخرفان تلاحقك”.

اختارت الطريق السريع

لدخول بوابة الشهرة و المشاهير

تفصخي

تخلعي

تمحني

صوري

وانشري

انتي مشهورة والخرفان تلاحقك — ‏ SᗩNᖴOᖇᗩ 💙 عالمية من الملعب (@Sanfora117) July 5, 2020

وكانت أمل الشهراني قد أثارت ضجّة بعد تداول مقطع فيديو لها ظهرت فيه من صالة الجيم الرياضية وهي توجه رسالة للمرأة، مطالبة إياها بأنها لا تحتاج لأن “تتفسخ” لكي تكون امرأة رياضية، موضحة أن المرأة تستطيع أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

الجدير بالذكر أن أمل الشهراني تقود حملة داخل المملكة لتوعية السيدات بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا داخل المملكة، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل عبر موقع تويتر، وهي أول سعودية نجحت في بطولة الكروسوفت العالمية عام 2010 في أمريكا.