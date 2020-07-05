مشهد لم يعتدهُ المصريون من قبل .. شاهد أين وضعوا جثة الفنانة رجاء الجداوي قبل دفنها!

في مشهد لم يعهده المصريون من قبل، لاحظ المتابعون لجنازة الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي أن جثتها سُلمت في مقابر الاسرة داخل تابوت حديدي، قبيل دفنها اليوم، في مقابر الأسرة بمنطقة البساتين بالقاهرة.

📸مشهد لم يعهده المصريون من قبل .. جثمان الفنانة المصرية الراحلة #رجاء_الجداوي يوضع داخل تابوت حديدي كإجراء احترازي بعد وفاتها بفيروس #كورونا المستجد . Gepostet von watan am Sonntag, 5. Juli 2020

وعزا البعض السبب في وضع الجثمان بتابوت حديدي كإجراء احترازي بعد وفاة الفنانة بفيروس كورونا المستجد .

وتم تحميل التابوت الحديدي على عربة ناقلة، وسط إجراءات مشددة من قبل طاقم المستشفى الطبي الذي اتبع الإجراءات الوقائية؛ وارتدى زيا واقيا كاملا.

وشهدت الجنازة انهيار ابنتها أميرة مختار؛ إذ أجهشت بالبكاء حزنًا على رحيل والدتها.

وشهد الجنازة عدد قليل من نجوم الفن في ظل الوضع القائم نتيجة انتشار فيروس كورونا .

ورحلت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لمدة 43 يوما.

وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخراً، نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث ترقد في قسم العزل الخاص، بمسستشفى في الإسماعيلية.

وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز الى أن أعلن عن وفاتها .