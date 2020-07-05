“ببالي مذيعة قناة أطفال بريئة”.. “شاهد” مذيعة “أم بي سي” على خطى مودل روز في “رقصة المؤخرة”!

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كمال جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو راقص جريء عبر تطبيق “تيك توك”.

وظهرت أصالة كامل في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص مع شاب أسمر، وترتدي ملابس ضيقة تكشف عن بطنها، وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: “حين تقابلين أخيراً نجم التيك توك المفضل لديك”.

وأثارت أصالة الجدل بين الناشطين، خاصة أنها مُذيعة أطفال، وتؤثر بهم، كما اتهمها البعض بتقليد مودل روز التي أثارت جدلاً بأدائها رقصة المؤخرة، وفي ذلك كتب مُغرد: “طيب ليش مدرب فيه شي اسمه مدربه؟”.

طيب ليش مدرب فيه شي اسمه مدربه!! — سعد (@ck2W1t7CUzmSmjc) July 5, 2020

الحين لو انها روز ولا هند مارحمتوهم😂😂😂 — Reham 🧚🏼‍♀️ (@Rh8855) July 2, 2020

وعلقت مُغردة: “المشكلة انها تمثل قناة يتابعها أطفالنا ، صرنا نخاف عليهم من القدوات و المؤثرين”.

المشكله انها تمثل قناه يتابعها اطفالنا ، صرنا نخاف عليهم من القدوات و المؤثرين — مازلتُ أنتظرَ ! (@amoolgirl) July 2, 2020

ووافقتها الرأي مغردة أخرى قالت: “احس انصدمت لان كان ببالي حقين قنوات الاطفال بريئين”.

احس انصدمت لان كان ببالي حقين قنوات الاطفال بريئين — ملاك فقط 9 (@malak_hot) July 2, 2020

ونوه آخر إلى أن الرقصة تُشبه رقصة مودل روز، وكتب حول لياقتها: “لا مستحية واضح لأن الرقص الفريقي يعتمد اغلبه على المؤخرة شوف بالثانية 11 ولا هي عندها مرونة من زمان تسوي رياضة”.

لا مستحية واضح لأن الرقص الفريقي يعتمد اغلبه على المؤخرة شوف بالثانية ١١ 😂 ولا هي عندها مرونة من زمان تسوي رياضة — euphoria (@iaa_iee) July 2, 2020

ورأى عبدالمجيد أن أصالة انحرفت، وكتب: “حتى مذيعة mbc 3 أصالة كامل انحرفت مع التيك توك وصارت ترقص مع خال!”.

حتى مذيعة mbc 3 أصالة كامل انحرفت مع التيك توك وصارت ترقص مع خال !#تك_توك_وبعدين_معكم pic.twitter.com/jWAVgWoDOe — مجيد (@mjode93496605) July 4, 2020

واستغرب طاهر بن نقي إعجابها برجل راقص واعتباره نجمها المفضل، وكتب: “ما ادري هل البنات يستهويهم الرجل اللي يرقص”.

ما ادري هل البنات يستهويهم الرجل اللي يرقص 🤔 — طاهر بن نقي (@Tahnaqi) July 4, 2020

وكانت أصالة قد استفزت جمهورها قبل أشهر حين نشرت صورة جريئة عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها مؤكدة أنها لم تقصد نشرها.

لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء ضد من يتداولها.

اصالة كامل بعد نشرها صوره لها عبر السناب والانستقرام تقوم بحذفها وتهدد بمحاسبة من ينشرها .. ! pic.twitter.com/UgMAqJjnT8 — مشاهير'و'خرابيط! (@_jiif) May 27, 2020

الجدير بالذكر أن أصالة كامل (25 عاماً) ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في الخامسة من عمرها حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وتعمل حاليا مذيعة ومقدمة برامج في قناة mbc 3 .