“ببالي مذيعة قناة أطفال بريئة”.. “شاهد” مذيعة “أم بي سي” على خطى مودل روز في “رقصة المؤخرة”!

أثارت الإعلامية المصرية أصالة كمال جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو راقص جريء عبر تطبيق “تيك توك”.
وظهرت أصالة كامل في الفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي ترقص مع شاب أسمر، وترتدي ملابس ضيقة تكشف عن بطنها، وعلقت أصالة على الفيديو قائلة: “حين تقابلين أخيراً نجم التيك توك المفضل لديك”.
وأثارت أصالة الجدل بين الناشطين، خاصة أنها مُذيعة أطفال، وتؤثر بهم، كما اتهمها البعض بتقليد مودل روز التي أثارت جدلاً بأدائها رقصة المؤخرة، وفي ذلك كتب مُغرد: “طيب ليش مدرب فيه شي اسمه مدربه؟”.
وعلقت مُغردة: “المشكلة انها تمثل قناة يتابعها أطفالنا ، صرنا نخاف عليهم من القدوات و المؤثرين”.
ووافقتها الرأي مغردة أخرى قالت: “احس انصدمت لان كان ببالي حقين قنوات الاطفال بريئين”.
ونوه آخر إلى أن الرقصة تُشبه رقصة مودل روز، وكتب حول لياقتها: “لا مستحية واضح لأن الرقص الفريقي يعتمد اغلبه على المؤخرة شوف بالثانية 11 ولا هي عندها مرونة من زمان تسوي رياضة”.
ورأى عبدالمجيد أن أصالة انحرفت، وكتب: “حتى مذيعة mbc 3 أصالة كامل انحرفت مع التيك توك وصارت ترقص مع خال!”.
واستغرب طاهر بن نقي إعجابها برجل راقص واعتباره نجمها المفضل، وكتب: “ما ادري هل البنات يستهويهم الرجل اللي يرقص”.
وكانت أصالة قد استفزت جمهورها قبل أشهر حين نشرت صورة جريئة عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها مؤكدة أنها لم تقصد نشرها.
لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء ضد من يتداولها.
الجدير بالذكر أن أصالة كامل (25 عاماً) ولدت في القاهرة أنهت دراستها الثانوية وبدأت مشوارها الفني في الخامسة من عمرها حيث قدمت الكثير من المسلسلات الخليجية وتعمل حاليا مذيعة ومقدمة برامج في قناة mbc 3 .