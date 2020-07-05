اميرة مختار ابنة رجاء الجداوي تنفعل على المشاكرين في الدفن
اميرة مختار ابنة رجاء الجداوي تنفعل على المشاكرين في الدفن
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خلال إنزال جثة رجاء الجداوي في القبر .. شاهد ماذا فعلت ابنتها أميرة مختار؟

كتب وطن
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انتشر مقطع فيديو يُظهر ابنة الفنانة الراحلة وهي في حالة انفعال على المشاركين في دفن والدتها الأحد.

وانفعلت أميرة علي الحاضرين بسبب قيام بعضهم بالبكاء بصوت عالٍ والدخول في مرحلة “النحيب” وهو ما أغضبها بشدة.

وقالت أميرة: “أرجوكم اللي مش هيقدر يمسك نفسه يمشي ويخرج أنا مش عاوزاها تشيل ذنوب.. قول إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ووريت الجداوي في مقابر الاسرة بالقاهرة بمشاركة أقاربها وعدد محدود من المشاهير.

ووصل جثمان الجداوي داخل ، قبيل دفنها، كإجراء احترازي بعد وفاة الفنانة بفيروس كورونا المستجد .

وتم تحميل التابوت الحديدي على عربة ناقلة، وسط إجراءات مشددة من قبل طاقم المستشفى الطبي الذي اتبع الإجراءات الوقائية؛ وارتدى زيا واقيا كاملا.

وشهدت الجنازة انهيار ابنتها أميرة مختار؛ إذ أجهشت بالبكاء حزنًا على رحيل والدتها.

ورحلت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد عن عمر ناهز 81 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا، الذي نقلت بسببه لمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية وظلت هناك لمدة 43 يوما.

وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخراً، نتيجة إصابتها بالفيروس.

وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز الى أن اعلن عن وفاتها.

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