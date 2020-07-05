المعتقل العُماني بسجون الإمارات عبدالله الشامسي يضرب عن الطعام ووالدته تكشف تفاصيل صادمة

كشفت والدة المعتقل العُماني بسجون الإمارات عبدالله الشامسي، تفاصيل صادمة عن وضعه الصحي داخل معتقلات عيال زايد مشيرة إلى اضراب عبدالله عن الطعام رفضا للظلم الذي يتعرض له.

وبحسب ما نقله المعارض الإماراتي عبدالله الطويل في تغريدة له رصدتها (وطن) فإن والدة عبدالله الشامسي تقول إنه قد وصلتها معلومات بأن ابنها صحته تدهورت في السجن، وهو مضرب عن الطعام.

للأسف:

والدة المعتقل العماني #عبدالله_الشامسي تقول بانته قد وصلتها معلومات بأن ابنها صحته تدهورت في السجن، وهو مضرب عن الطعام وقد سبق وأكدنا اصابته بفيروس #كورونا ..



تضامنوا بأقلامكم ومشاعركم مع هذه الأم المكلومة، لعل الفرج يكون بين دعائكم ..

ولعن الله المستبد @um_abdalla_ — عبدالله الطويل (البديل) (@BotawilAbdullah) July 5, 2020

وتابع المعارض الإماراتي في تغريدته:”وقد سبق وأكدنا اصابته بفيروس #كورونا، تضامنوا بأقلامكم ومشاعركم مع هذه الأم المكلومة، لعل الفرج يكون بين دعائكم، ولعن الله المستبد”

وكانت منصة “نحن نسجل” الحقوقية الدولية، أكدت في مايو الماضي إصابة عبدالله الشامسي بفيروس كورونا.

وقالت المنصة التي تهتم بجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات عبر التفاعل مع الضحايا والنشطاء ومؤسسات المجتمع المدني، حينها إنّ نتيجة فحص “الشامسي” ظهرت “إيجابية” أي أنّه مُصاب، يوم 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص.

الإمارات: علمت #نحن_نسجل أن المعتقل العماني #عبدالله_الشامسي المحتجز في #سجن_الوثبة في إمارة أبوظبي، قد أصيب بفيروس #كورونا.



حيث ظهرت نتيجة فحصه إيجابية يوم الخميس الماضي 28 مايو، ليتم عزله مع ما يقارب من 30 شخص آخر في عنبر خاص. pic.twitter.com/oeB5is13A7 — We Record – نحن نسجل (@WeRecordAR) May 31, 2020

ومؤخراً، أصدرت محكمة أبو ظبي حكماً نهائياً بالسجن المؤبد ضد الشاب العماني “عبدالله الشامسي” الذي مر أكثر من عامين على تغييبه في سجون الإمارات، بتهمة تزعم تخابره مع دولة قطر والعمل لصالحها، رغم أنه كان حينها قاصراً ولم يتجاوز 17 عاماً.

وأصيب عبدالله الشامسي في سجنه بمرض نفسي، وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه، ويعيش الآن بكلية واحدة في وضعٍ صحي صعب، فيما مُنعت والدته من زيارته أو حتى الاتصال به وسماع صوته.