بعد 35 عاماً من الخدمة.. “شاهد” كيف استقبلت نشمية أردنية عجرمية والدها العميد بالجيش الأردني!

أثارت فتاة أردنية عجرمية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة استقبالها لوالدها العميد الركن نايف العجارمة، والذي أُحيل إلى التقاعد من الجيش الأردني بعد 35 عاماً من الخدمة.

وظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، لحظة دخول العميد بالقوات المُسلحة، نايف إلى منزله، بعد إحالته إلى التقاعد، مرتدياً البدلة العسكرية الخاصة به لآخر مرة، لتستقبله ابنته وهي ترتدي بدلة أيضاً، وبدأت تُلقي له قصيدة شعر مؤثرة حتى لا يشعر بالحزن بعد تقاعده.

نشمية أردنية عجرمية تستقبل أبيها أجمل استقبال بعد احالته على التقاعد❤️ pic.twitter.com/tqZN00q2Qd — عون أبو هزيم (@oon_hazeem) July 2, 2020

وجاء في قول الفتاة لوالدها: “مرحبا برجالها، شيخ جيش الهواشم معتلي من فوق عالي جبالها، يمشي على جمر الغضا يوم المنايا بجالها، سمر السواعد تنتخي يانايف حنا لها، شماغ العروبة جيشنا وأبوي تاج عقالها، تستاهلك مهرة هلي نايف يا خيالها، هذا العجارمة عزوتك، مثل السيوف أفعالها”.

وانتهى المشهد باحتضان الفتاة لوالدها الذي انهمرت دموعه متأثراً بكلام ابنته.

وأثار المشهد تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذين وصفوا الفتاة بـ”النشمية ابنة النشمي”، مُشيدين بعلاقتها بوالدها وإعجابها به وتقديرها لما قدمه للوطن.

والله والنعم وأبوك بستاهل — Jameel Alzamel (@AlzamelJameel) July 3, 2020

يستاهل المدح ابوليث نايف العجارمه — Ibrahim alsarhan (@Ibrahimalsarha4) July 3, 2020

كفو والله كفو هاي النشمية الاصيلة اللي تعز ابوها — ياسر العلي (@rjYY0CNq7rtbnas) July 3, 2020

ونعم منك ومن ابوك ومن العجارمه والحمد لله عالسلامه — longman_35 (@longman_35) July 3, 2020

الاب احلى شي بالكون.. والي عملتوا شي كتير حلو الله محيها ❤️❤️ — duaa arafat🌹 (@awadduaa86) July 3, 2020

حلوووو قشعر بدني — Rasha♥️ M🌸Y🌸A (@rasha19947) July 3, 2020

الجدير بالذكر أن الجيش الأردني يحتل المرتبة رقم 72 على قائمة أقوى جيوش العالم التي تضم 133 دولة، وفقا لموقع “غلوبال فير بور” الأمريكي في 2018.

ولفت الموقع إلى أن قوة الجيوش لا تعتمد فقط على حجم العتاد العسكري وعدد الجنود، مشيرا إلى أن عدد السكان يعد إحدى معايير تقييم الجيوش حول العالم.

A #SpecInf team from @BCoy_4Rifles just back from six weeks working alongside the Royal Jordanian Army. Outstanding urban and rural training, and an opportunity to share lessons. pic.twitter.com/PG0YCOezWh — Peter Baines (@pwsbaines) December 12, 2017

ويتجاوز عدد سكان الأردن ثمانية ملايين نسمة، بينهم 3.3 ملايين قوة بشرية متاحة للعمل، ويصلح للخدمة العسكرية 2.8 مليون شخص، بينما يصل سن التجنيد سنويا 143 ألف شخص.

ويصل عدد جنود الجيش الأردني إلى 170 ألف شخص، منهم 65 ألف في قوات الاحتياط.