كورونا يقتل الفنانة رجاء الجداوي بعد 43 يوماً من إصابتها به .. وابنتها تكشف كيف ستُدفن

بعد صراع استمرّ لـِ43 يومًا مع فيروس كورونا، توفيت اليوم الأحد، الفنانة المصرية رجاء الجداوي .

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة “الجداوي” وفاة والدتها، وذلك في منشورٍ عبر حسابها بـ”فيسبوك” قالت فيه: “انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله”.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Gepostet von Amira Mokhtar am Samstag, 4. Juli 2020

وأفادت “مختار” أن والدتها ستدفن اليوم في القاهرة، وليس فى مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد، مؤكدةً أنّ الدفن سيجري بمعرفة الطب الوقائي.

وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخراً، نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث ترقد في قسم العزل الخاص، بمسستشفى في الإسماعيلية.

وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية بمعنى بقاء الفيروس في جسدها .