سعودي يرسل مقطعاً له وهو يمارس العادة السرية لفنانة ويطالبها بالتعرّي أمامه .. ففضحته ونشرت ما وصلها منه!

فضحت فنانة مغربية تقيم في السعودية أحد متابعيها أرسل لها مقطعًا إباحيًا وطلب منها كشف جسدها.

ونشرت الفنانة أمينة العلي صورتين عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” تضمنتا المحادثة بينها وبين المتابع.

وجاء في الرسالة: “وريني جسمك بالله عليك عذبتيني”، لتشارك أمينة العلي الجمهور ردها فقالت: “هذا واحد أرسل لي مقطعًا له وهو يمارس العادة السرية.. طبعًا غطيت الفيديو هددته إني ببلغ عليه لأن طفح الكيل”.

وفي الرسالة الأخرى وبعد تهديدها للمتابع أرسل إليها يقول: “لا لا خلاص والله معوده تقفين خلاص والله بحذف الرسالة ومراح أزعجك أمينة والله خلاص آسف”.

وردت أمينة العلي: “رجع اعتذر قبلت اعتذاره.. لكن قسم بالله اللي يرسل مقطع إباحي بعد كده مكتب المحاماة بيتصرف معاهم.. طفح الكيل”.

وكانت أمينة العلي أثارت ضجة كبيرة بعد قيامها بحركة بذيئة بيدها ردًا على أحد متابعيها خلال فيديو مباشر لها على إنستغرام .

وخلال حوارها مع الحاضرين، تدخل أحدهم بالتعليق قائلًا لها: “البسي عدل”، ويبدو أن هذا التعليق أغضب الفنانة المغربية بقوة، حيث لم تتمكن من تمالك أعصابها وقامت بعمل حركة بذيئة له دون مراعاة تواجد آخرين يتابعونها ولكونها شخصية معروفة.

وأثارت حركة العلي وطريقة ردها غضبا كبيرا بين جمهورها الذي اعتبر أنها تجاوزت الخطوط الحمراء، وأنه كان من المفترض أن تكون اعتادت على مثل هذه التعليقات السلبية من المتابعين، وأنه كان من الأجدر لها تجاهل ما قاله المتابع.

فيما طالب البعض منع ظهورها بالأعمال الخليجية بسبب تصرفها المسيء، موجهين رسالة لكافة المنتجين في الخليج، مؤكدين أنهم لن يتابعوا منذ اللحظة أي عمل تشارك فيه العلي.