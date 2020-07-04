رجاء الجداوي .. حديث تويتر واسمها يتصدّر جوجل بعد وفاتها بـ”عدو البشرية” وهكذا نعاها المشاهير

بعد الإعلان عن وفاتها متأثرةً بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، تصدّر هاشتاغ باسم الفنانة رجاء الجداوي موقع تويتر، وحرص المشاهير وزملاء الفنانة على نعيها في تغريداتهم.

كما وتصدّر اسم الفنانة محرك البحث العالمي الشهير جوحل .

وكتبت الممثلة المصرية حنان ترك في نعيها الراحلة “الجداوي”: “إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اسكن #رجاء_الجداوى الفردوس الاعلي وثبتها عند السؤال”.

ووجهت “ترك” رسالةً لـ”أميرة مختار” ابنة الراحلة، وقالت: “أعلم ان مثلك لا توصى ولكني أحببت تذكيركِ اصبري حبيبتي ان الله تعالى قال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) .. جعلت يا الله لها القبول في الارض …. فجعل لها عندك مغفره ورحمه”.

إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اسكن #رجاء_الجداوى الفردوس الاعلي وثبتها عند السؤال..( اميره ) أعلم ان مثلك لا توصى ولكني أحببت تذكيركِ اصبري حبيبتي ان الله تعالى قال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) .. جعلت يا الله لها القبول في الارض …. فجعل لها عندك مغفره ورحمه 🤲 — Hanan Turk (@HanannTurk) July 5, 2020

من جهتها، قالت الفنانة الإماراتية أحلام: “الله اغفر لها وارحمها يارب رجاء الجداوي في ذمه الله . ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها . ادعوالها”.

الله اغفر لها وارحمها يارب #رجاء_الجداوى في ذمه الله 🙏🏻💔 ربي إنا نحبها فيك ف ارحمها 🙏🏻 #ادعوا_لها pic.twitter.com/c8veBaLRf2 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 5, 2020

وكتب الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في نعي الراحلة: “رحم الله الفنانه القديره رجاء الجداوى فقد كانت مثال مشرّف للفن والهم ذويها الصبر وانا لله وانا اليه راجعون..”.

رحم الله الفنانه القديره #رجاء_الجداوى فقد كانت مثال مشرّف للفن والهم ذويها الصبر وانا لله وانا اليه راجعون.. — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) July 5, 2020

ووصف الاعلامي مصطفى الاغا الراحلة بأنها كانت “سيدة راقية وفنانة كبيرة”.

كانت سيدة راقية وفنانة كبيرة #رجاء_الجداوي الى رحمة الله pic.twitter.com/s99XCCTAtr — #مصطفى_الآغا Mustafa Agha (@mustafa_agha) July 5, 2020

وكتبت “عديلة”: الله يرحمها شو كانت لطيفة ومتواضعة رغم كل النجومية اللي كنت تتمتّع فيها .يمكن اللي صار مع هالست رح يكون درس عن اهمية الوقاية من الكورونا وعدم الاستهتار، اذا مش كرمالكن كرمال اهلكم”.

الله يرحمها شو كنت لطيفة ومتواضعة رغم كل النجومية اللي كنت تتمتّع فيها 😢💔 يمكن اللي صار مع هالست رح يكون درس عن اهمية الوقاية من الكورونا وعدم الاستهتار، اذا مش كرمالكن كرمال اهلكم #رجاء_الجداوي pic.twitter.com/ERtFJNssl8 — عديلة – Adeela (@AdeelaOfficial) July 5, 2020

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة “الجداوي” وفاة والدتها، وذلك في منشورٍ عبر حسابها بـ”فيسبوك” قالت فيه: “انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله”.

انا لله وانا اليه راجعون مامي في ذمه الله Gepostet von Amira Mokhtar am Samstag, 4. Juli 2020

وأفادت “مختار” أن والدتها ستدفن اليوم في القاهرة، وليس فى مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد، مؤكدةً أنّ الدفن سيجري بمعرفة الطب الوقائي.

وكانت الحالة الصحيّة للفنانة رجاء الجداوي تدهورت مؤخراً، نتيجة إصابتها بالفيروس، حيث ترقد في قسم العزل الخاص، بمسستشفى في الإسماعيلية.

وكانت الفنانة تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، لضبط نسبة الإكسجين في الدم، ولم يكن باستطاعتها الاستغناء عن الجهاز.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية بمعنى بقاء الفيروس في جسدها .

سيرة حياة الراحلة رجاء الجداوي

ولدت رجاء الجداوي يوم 6 سبتمبر عام 1938 في مدينة الإسماعيلية التي لم تمكث فيها طويلاً وانتقلت إلى القاهرة للإقامة مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا التي تولت رعايتها.

والتحقت رجاء الجداوي بمدارس “الفرانسيسكان” في القاهرة وتعلمت الفرنسية والإيطالية في سن مبكرة.

وعام 1970 تزوجت من حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار، وأنجبت ابنتهما الوحيدة أميرة.

في عام 1958 حازت رجاء الجداوي لقب ملكة جمال القطر المصري، وبعدها عملت عارضة أزياء، ثم دخلت عالم الفن لتقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التي حققت نجاحات كبيرة .

في رمضان2020، أُعلنت إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا لتدخل الحجر الصحي وتتلقى العلاج، وبقيت حوالي 43 يوماً متنقلة ما بين العناية المركزة وأقنعة الأكسجين، إلى أن فارقت الحياة صباح اليوم الأحد 5 يوليو عام 2020 عن عمر 82 عاماً.