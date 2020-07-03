“شاهد” فيديو صادم من لبنان .. مسلح يقتحم صيدلية في بيروت وما سرقه غير متوقع!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصاً لبنانياً مسلحاً يقتحم صيدلية في بيروت ويطلب أموالاً وحفاضات لأطفاله، حيث كان يغطي وجهه بكمامة ويحمل مسدساً.

السارق اللبناني، قال وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” المصاري بتروح وبتجي… هيك بدن بهالبلد”، على حد ما ذكره ناشطون، مضيفين أن الرجل أخذ عبوة حفاضات بامبرز تكلف نحو 63.000 ألف ليرة لبنانية (43 دولاراً أمريكياً).

This man just stormed into a Pharmacy, waving a gun in hand in #Beirut – asking for diapers.



This sums up the dire economic situation – a pack of Pampers diapers costs around 63,000 LBP or around 43 USD (old 1500 LL exchange rate) #Lebanon pic.twitter.com/lC9Jp0LKa9 — Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) July 2, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للحال الذي وصل إليه لبنان والذي أجبر شاباً على سرقة الحفاضات والحليب لأطفاله.

هذا المشهد الصادم يخبرك إلى أين وصل الحال في #لبنان!

اقتحم هذا الرجل المسلح اليوم صيدلية في بيروت ملوحاً بمسدسه لطلب حفاضات أطفال فقط!

يقال أن عبوة حفاضات بامبرز تكلف حوالي 63،000 ألف ليرة لبنانية (43 دولار أمريكي) بعد انهيار العملة

pic.twitter.com/3NT4EomLWb — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) July 2, 2020

اللي بقطّع القلب مش السرقة ولا السلاح. اللي بقطّع القلب انو اضطر يلجأ للسرقة والسلاح كرمال حفاضات.



الله ينتقم منكم. https://t.co/PnGdjttVoS — Soraya Dali-Balta | ثريّا دالي بلطة (@SorayaDaliBalta) July 3, 2020

انهيار الدول

*لبنان يعاني من ازمة اقتصادية طاحنة مع انهيار الليرة اللبنانية وعدم وجود امل في اي حل

*الازمة جعلت اب يسطو علي احد المحلات مصوبا مسدسه للحصول علي حفاضات لاطفاله لعدم استطاعته توفيرها

(يارب احفظ لبنان واخرجه من محنته -ويارب احفظ مصر وادم عليها نعمتك وامنك) pic.twitter.com/FIVWNFyVg8 — Elsyed (@elsyed196) July 2, 2020

سرق الصندوق و كيس حفاضات شو رأيك @RaoulNehme

وحضرتك راكض تزيد سعر الخبز .. لِ ستحوا ماتوا pic.twitter.com/RiazTDyKIE — Andera N. Ghosben (@AnderaGhosben) July 2, 2020

سرقة حفاضات و مصاري من صيدلية بيروت الكولا الطريق العام.

لوين رايحين؟؟؟ pic.twitter.com/6aBxZ9oDfF — Abeer🤍 (@abeernassser) July 2, 2020

وقطع محتجون لبنانيون طرقا بمناطق متفرقة من البلاد، الخميس، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

والثلاثاء، أعلنت السلطات رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 بالمئة، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين بالخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.