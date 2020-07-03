“شاهد” فيديو صادم من لبنان .. مسلح يقتحم صيدلية في بيروت وما سرقه غير متوقع!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شخصاً لبنانياً مسلحاً يقتحم صيدلية في بيروت ويطلب أموالاً وحفاضات لأطفاله، حيث كان يغطي وجهه بكمامة ويحمل مسدساً.
السارق اللبناني، قال وفق مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”: ” المصاري بتروح وبتجي… هيك بدن بهالبلد”، على حد ما ذكره ناشطون، مضيفين أن الرجل أخذ عبوة حفاضات بامبرز تكلف نحو 63.000 ألف ليرة لبنانية (43 دولاراً أمريكياً).
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو معبرين عن استنكارهم للحال الذي وصل إليه لبنان والذي أجبر شاباً على سرقة الحفاضات والحليب لأطفاله.
وقطع محتجون لبنانيون طرقا بمناطق متفرقة من البلاد، الخميس، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة.
والثلاثاء، أعلنت السلطات رفع سعر الخبز المدعوم جزئيا بنسبة 33 بالمئة، كما ألغى الجيش اللحوم كليا من الوجبات التي تقدم للعسكريين بالخدمة، في محاولة لخفض النفقات، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/ شباط الماضي.