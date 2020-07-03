حملت منه سفاحاً .. ذئب بشري في عُمان استدرج فتاةً بهذه الطريقة الخبيثة واغتصبها!

كشف المحامي العُماني صلاح المقبالي، تفاصيل عملية استدراج فتاة قاصر أقدم عليها ذئب بشري، مستخدماً مواقع التواصل الاجتماع لإغواء الفتاة وابتزازها بعد أن حملت منه سفاحاً.

وقال المقبالي، وفق ما رصدت “وطن”: “ذئب بشري اصطاد ضحيته، تقل عن 15 سنة من إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، أغواها ومن ثم ابتزها؛ وبعدما سال لعابه استدرجها لوكره العفن فهتك عرضها”.

وأضاف المقبالي: “استمر الذئب البشري بابتزازها إلى أن حبلت منه سفاحاً، حاولت المسكينة أن تواري عن سوئٔتها إلا إن أعراض الحمل فضحتها”.

ذئب بشري اصطاد ضحيته (تقل عن 15 سنة) من إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، أغواها ومن ثم ابتزها ؛وبعدما سال لعابه استدرجها لوكره العفن فهتك عرضها ؛ فأستمر يبتزها إلى إن حبلت منه سفاحاً.حاولت المسكينة أن تواري عن سؤتها إلا إن أعراض الحمل فضحتها.



أخيراً:-للأباء والأمهات(أطفالكم أمانة). — صلاح المقبالي SALAH ALMAQBALI (@salahalmaqbali) July 3, 2020

وحسب القانون العُماني، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال عُماني ولا تزيد عن ثلاثمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل، أو تطفل على أنثى في خلوتها.

ويشمل القنوان معاقبة كل من تنكر في زي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصة للنساء أو محظوراً دخوله آنذالك لغير النساء، أو ظهر علناً بمظاهر النساء في لباسه أو هيئته، وذلك وفي المادة 266 من قانون الجزاء.