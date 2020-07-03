جريمة اغتصاب تهزّ سوريا .. شاب عاشر شقيقته ثمّ ذبحها بسكين والتحقيق يكشف أمراً صادماً عن الأب!

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل مروّعة لجريمة حدثت عصر الخميس في بلدة الذيابية بريف دمشق.

الجريمة تمثلت بقيام شاب باغتصاب شقيقته عنوةً، ثم ذبحها بالسكين ومحاولته الهرب من البلدة .

البداية كانت بورود بلاغ عن وجود جثة فتاة في العقد الثالث من العمر بمنزل في البلدة، ملقاة على الأرض والدماء تنزف من عنقها بعد ذبحها .

وبسؤال والدها عن ما حدث، أفاد بانها كانت هي وشقيقها المدعو (محمود) في الغرفة وبعدها سمع صوت صراخ وأصوات استغاثة وحين دخوله إلى الغرفة شاهد ابنته مضرجة بالدماء وأعلمه ولده أنه قام بقتلها، وبعدها لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة .

ومن خلال البحث والتقصي تبين بأن القاتل سوف يهرب إلى محافظة ادلب، حيث تم إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من الهرب وذلك بأقل من ساعة من ارتكاب الجريمة.

وبالتحقيق معه، اعترف المتهم بقتل شقيقته ذبحاً بالسكين بعد أن قام بمجامعتها عنوة واغتصابها .

وكانت المفاجأة حينما تبين أن والد المغدورة المدعو (أحمد . ب) على علم واتفاق بقيام ولده بالقتل وذلك بحجة أن الفتاة أصبحت ذات سمعة سيئة في الحي الذي يقيمون فيه

تم القاء القبض على الأب والتحقيقات مازالت مستمرة معهما وسيتم احالتهما إلى القضاء المختص أصولا .