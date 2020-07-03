بعد 41 يوماً على عزلها بسبب إصابتها بفيروس كورونا .. هذا ما حدث للفنانة رجاء الجداوي

بعد مرور 41 يوما على تواجدها في العزل الصحي، كشف مصدر طبي تطورات الحالة الصحية للفنانة المصرية رجاء الجداوي المصابة بفيروس كورونا .

وبحسب المصدر في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، فإن حالة الفنانة بدأت تتحسن تدريجيًا وهناك تطور فى حالتها.

وأكد المصدر الطبي، أن “الجداوي”، ما زالت تتواجد على جهاز تنفس صناعي اختراقي، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس، لعب دورا هاما، في ضبط نسبة الإكسجين في الدم بنسبة 80%، لكنها لن تستطيع الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقى، إلا أذا انتظمت نسبة الأكسجين في الدم، وعمل الرئتين بشكل جيد.

وأوضح المصدر أن الجهاز التنفس الصناعي الاختراقي، هو عبارة عن أنبوبة متصلة بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بانتظام، لمساعدتها على التعامل مع جهاز التنفس.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحي بالمستشفى في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل”pcr”، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثاني عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتي تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

من جهتها، نفت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، الشائعات عن وفاة والدتها.

وقالت ان الحالة الصحية لوالدتها مستقرة وما زالت كما هي، مطالبة جمهورها، بالدعاء لها كي تجتاز هذه المحنة الصعبة.