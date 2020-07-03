بعد رفع الحظر انطلقوا كالوحوش .. “شاهد” ماذا فعل سعوديون متحرشون بفتيات في مجمع “يو ووك”!!

في مشهد صادم، اندلع شجار بين عدد من الشبان والفتيات داخل مجمع ”يو ووك“ أو ”U Walk“ في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر مغردون سعوديون أن المشاجرة اندلعت عندما اعتدى شبان متحرشين بالضرب على فتاتين في المجمع المفتوح الذي يضم مطاعم ومقاهي ومحال تجارية.

وأظهرت مقاطع فيديو عددا من الشبان المتجمعين، بينما تلاحق فتاتان شابا وتنهالان بالضرب عليه، وفي مقاطع أخرى، تظهر فتاتان تصرخان في وجه من بدا أنهما رجلا أمن مسؤولان عن تأمين المكان.

وفي مقطع آخر ظهرت فتاة ممددة على الأرض، ورجل أمن يجر أحد الشبان لتوقيفه في مقطع رابع.

جاء ذلك بعد رفع السلطات السعودية إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث عاد السعوديون للمجمعات التجارية والنوادي والحدائق مع عودة الحياة لطبيعتها في البلاد.

والجمعة، أعلنت السعودية، تسجيل 50 وفاة، و4 آلاف و193 إصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 201 ألف و801، بينها 1802 وفاة، و140 ألفا و614 حالة تعاف.