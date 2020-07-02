هذا ما فعله محامي كويتي بـ”ريم الشمري” بعد أن فضحته واتهمته بسرقة أموال سجناء الذمم المالية!

كشفت المدونة الكويتية ريم الشمري عن أن المحامي يوسف الغربللي قام برفع قضية ضدها بعدما قامت بفضح سرقته للتبرعات التي يجمعها خلال تنظيم حملات لإسقاط القروض عن المواطنين الكويتيين المسجونين على ذمم مالية، لكنه يقوم بسرقة المال بدلاً من إخراج المساجين.

ونشرت ريم الشمري فيديو رصدته “وطن”، ظهرت به على غير العادة بمكياج كامل وشعر مصفف، وهي تتواجد داخل مكتب محاميتها ابتسام العنزي، وقالت: “ذهبت اليوم إلى الإدارة العامة للجرائم الإلكترونية، بخصوص الشكوتين المقدمتين من لطيفة الرزيحان، ويوسف الغربللي”.

للتو خرجت من ادارة المباحث الجرائم الالكترونية بسبب شكوى مقدمة ضدي من المدعو يوسف الغربللي والمدعوة لطيفة الرزيحان شكر خاص لمحاميتي ابتسام العنزي @baSsoOmaaa على حضورها معاي اليوم و شكر خاص الى المحامي مجبل الشريكة @MJALSHRIKA و محاميتي الهام سيد عيدروس 🌹🙏🏻❤️@lawyerelham77 pic.twitter.com/vNXpzLfBA1 — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) July 1, 2020

وتابعت ريم الشمري: “حضرت معي محاميتي ابتسام العنزي، وأوجه شكر لمحاميتي الأخرى إلهام العيدروس، والمحامي مجبل الشريكة”.

ووعدت ريم الشمري مُتابعيها بالكثير من المفاجآت في الفترة القادمة وقالت ساخرة: “تعلمون أنني أتعرض للكثير من البلاغات الكيدية، لكن محامييني يقفون معي ويتصدون لهم”.

وكانت ريم الشمري، قد كشفت أن يوسف غربللي يسرق أموال التبرعات، وحين طالبته بكشف يُثبت عكس ذلك، وصفها بـ”الفاجرة”.

وأكدت ريم أن يوسف يكذب حول حقيقة المبلغ، وأنه ادعى أن الحملة جمعت فقط 10 آلاف دينار كويتي خلال شهر رمضان، وطالبت وزارة الشئون الاجتماعية بالبحث والتحقيق في أمر التبرعات، واعتبرت أنه من حقها أن تعرف مصير الأموال التي تبرعت بها.

وعلى إثر ذلك، قام يوسف الغربللي بحظر ريم على “تويتر”، وعلقت الأخيرة على خطوته قائلة: “انحاش بس وين بتروح كل شي ان شاء الله بيكون رسمي اولا الشؤون و بعدها نزاهة بأذن الله .. لازم حق الناس يرجع”.