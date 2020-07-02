“شاهد” هذا ما حصل مع مسلح “أم الهيمان” محمد العجمي قبل انتحاره.. احضروا شقيقه لاقناعه دون فائدة فتدخلت القوات الخاصة

أشعلت حادثة “أم الهيمان” التي شهدتها الكويت الليلة الماضية، موجة غضب واسعة في الشارع الكويتي، عقب ليلة طويلة من الاشتباك المسلح ، انتهت بانتحار مُطلق النار داخل منزله، بعد أن حاصرت الشرطة في منطقة علي صباح السالم.

وفي التفاصيل كما تقول الشرطة الكويتية، فإن مسلح “أم الهيمان” عسكري سابق، وعندما شعر أنه محاصر ويخوض معركة خاسرة سلفا، أقدم على إطلاق النار على نفسه وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن ملاحقة أحد الأشخاص المطلوبين وهو يحمل سلاحا ناريا، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وذكرت معلومات أن مسلح “أم الهيمان” تبادل إطلاق النار الكثيف، لفترة طويلة من الوقت تخطت 6 ساعات مع قوات الشرطة التي حاصرت منزله.

#أم_الهيمان ..

وأطلق الكويتيون، هاشتاجاً حمل وسم “#أم_الهيمان “، وهي المنطقة التي شهدت حادث إطلاق النار المؤسف، تداولوا خلاله عشرات الفيديوهات التي أظهرت الاشتباكات التي دارت في المنطقة قبل تمكن رجال القوات الخاصة من محاصرة المسلح في منزله.

قاعد على فراشه بالبراد و يتفلسف شدعوه شخص واحد منتوا قادرين عليه و ليش كل هالوقت !

هم عارفين شغلهم بلى تفلسف الريال مايندرى معاه ناس بالبيت السالفه مو تعال و ارمي ترى بالنهاية واجب المحافظة على النفس قدر المستطاع

كلنا ثقة فيهم و عسى الله يحفظهم من كل شر 🇰🇼#أم_الهيمان pic.twitter.com/yoPct8BGIv — م.فيصل الكندري (@kndariii) July 2, 2020

#ام_الهيمان#محمد_العجمي



رجال الداخلية قواكم الله

امن الوطن خط احمر



لكن لفت انتباهي ان الاف المغردين تعاطفوا معه ودعوا له بالرحمة



هل لك سر يا محمد ؟!



الله اعلم



رحمك الله وغفر لك وعوض احبابك خيرا امين — مواطن 🇰🇼 (@Tdmeeer1) July 2, 2020

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله، استعداد رجال القوات الخاصة لاقتحام المكان، وسط تجميع بعض المواطنين، فيما قال حساب “الدنجوان” الكويتي، إن السلطات الكويتية أحضرت شقيق المسلح وابن عمه في محاولة منهما لاقناعه بتسليم نفسه الا أن جهودهما باءت بالفشل.

عاااااااااجل تواجد شقيقه وابن عمه لأقناعه يسلم نفسه …. قبل اقتحااااااااام المنزل ….



واستعدادات القوات الخاصه للأقتحام



#أم_الهيمان pic.twitter.com/0jPXBKaO3p — 🇰🇼| "" الدنجوان '" |🇰🇼 (@2dhare) July 2, 2020

فيما نشر حساب آخر عبر الوسم مقطع فيديو يوثق لحظات من الاشتباك خلال ساعات الليل، وعلّق عليه قائلاً: “أقسم بالله المنظر مو بس يخرع، البيت قريب من بيتنا، فلاشات ورشاشات والله اللي قاعدة أشوفه أكشن أكثر من الأفلام الأمريكية”.

اقسم بالله المنظر مو بس يخرع البيت قريب من بيتنا فلاشات و رشاشات والله الي قاعده اشوفه اكشن من افلام أمريكية #ام_الهيمان pic.twitter.com/fRzlx5xBo0 — ★ 𝓡𝓪𝓲𝓭𝓮𝓻 ★ (@Raider_Of_Souls) July 1, 2020

#محمد_العجمي ..

وبعد السيطرة على الموقف، دشن الكويتيون هاشتاجاً حمل اسم المسلح محمد العجمي، تفاعلوا عبره بالعديد من التعليقات التي رصدتها “وطن”، خلال الهاشتاج والتي جاءت على النحو التالي..

لسان حال محمد:



ليتك يايبا عارف عقبك شصار

وليتك تجي وتشوفني شلون صاير



لاماتسرك ياريش العين الاخبار

دارت على ولدك من بعدك الدواير



الله يرحمك و يغفرلك ي محمد 💔#ام_الهيمان pic.twitter.com/GFhfkduCmq — مّ (@j58ii) July 2, 2020

الله يرحمه ويغفر له انا وياه فدوره وحده بيني وبينه الله واتحاسب على كل حرف راعي صلاه وراعي كرم وطيب وعلم غانم ويدعي لبيه كل يوم انه يقوم فالسلامه كان طريح فراش قبل يتوفاء وتاثر بعد وفات ابيه جعلهم فالجنه كلهم اللَّهم أغفر لهم وأرحمهم وأعفو عنهم#محمد_العجمي #أم_الهيمان pic.twitter.com/ynoy4t0I5x — محمد العجمي (@m7emad3jme) July 2, 2020

ما يدرون وشهي ظروفه و حالته الصحية و النفسية و يقومون بالإستهزاء ها هو الآن انتقل الى رحمة الله جميعكم محاسبون امام الله على من استهزأ به بدل ان يقوموا بالدعاء له قاموا بالسخريه فقط الله يرحمه ويسكنه الجنه اقسم بالله انه من اطيب الرياجيل #أم_الهيمان #محمد_العجمي pic.twitter.com/ip4qiXPPoL — محمد العجمي (@m7emad3jme) July 2, 2020

الله يرحمه ويغفر له انا وياه فدوره وحده بيني وبينه الله واتحاسب على كل حرف راعي صلاه وراعي كرم وطيب وعلم غانم ويدعي لبيه كل يوم انه يقوم فالسلامه كان طريح فراش قبل يتوفاء وتاثر بعد وفات ابيه جعلهم فالجنه كلهم اللَّهم أغفر لهم وأرحمهم وأعفو عنهم#محمد_العجمي #أم_الهيمان pic.twitter.com/ynoy4t0I5x — محمد العجمي (@m7emad3jme) July 2, 2020

مو كل حدث

يكون عُرضه للشماته والضحك

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.#محمد_العجمي لديه اسره .. يعيشون الآن ظروف ومشاعر صعبة بعد وفاة ابنهم .. والحمدلله لم يُصَب احد من الأمن في حادثة #ام_الهيمان

لذلك اكتبوا كلام طيب يجبر كسر اُسرة محمد بعد اللي حصل ..

وفرصة تترك لك أثر طيب في قلوب الغير

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الله يرحم محمد — ساري 🇰🇼 (@Sary_q8) July 2, 2020

الله يكون في عون والدينه وأهله

والله يصلح حاله ، #محمد_العجمي . . pic.twitter.com/fxrAbRfEmC — 𝓶 (@ishar7a) July 2, 2020

وسيطرت حالة من الهلع على منطقة أم الهيمان بالكويت، بعد إطلاق المسلح النار علي منزل مواطن آخر دون معرفة الأسباب، فقام أهالي المنطقة بإبلاغ الشرطة التي وصلت على الفور، حيث تم الاشتباك مع قوات الأمن.

ويشار إلى أن الشاب “محمد العجمي” هو عسكري سابق، أصبح مطلوباً أمنياً بعد قيامه بفعلة إطلاق النار على منزل مجاور على إثر خلاف وقع معه، لم تتبين أسبابه بعد.

كما تواجد في موقع الحادثة كل من وزير الداخلية الكويتي ووكيل وزارته والوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية كافة، للتعامل مع الحادث، ولم تسجل أي إصابات بشرية، بحسب ما أكد بيان وزارة الداخلية الكويتية، الذي أفاد بالتعامل مع المطلوب في أم الهيمان، وانتهاء الحادثة.