فضيحة جنسية في “هوليوود”.. “شاهد” مغني أمريكي يُضاجع زوجة “ويل سميث” بموافقته!!

فجر المغني الأمريكي الشاب أوجست أنتوني إلسينا فضيحة كبيرة في هوليوود، حين اعترف بأنه على علاقة جنسية مع جادا بينكيت سميث، زوجة الممثل الأمريكي العالمي ويل سميث.

لم تقف الفضيحة عند هذا الحد، بل أخذت منحى آخر حين اعترف أوجست (27 عاماً)، أنه كان “يضاجع” جادا (49 عاماً) لسنوات بموافقة ومباركة زوجها ويل سميث، ما يعني علاقة زواج ثلاثية شاذة.

وقال أوجست إلسينا في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه يُحب جادا سميث حباً حقيقياً، وأنه محظوظ بها، وأشار إلى أنه من الصعب على الناس فهم هذه التصريحات الجريئة، لكن بمجرد أن حياته بدأت تتأثر بتلك العلاقة، فمن حقه أن يتحدث، بحسب تعبيره.

وتابع: “جلست مع ويل، وأخبرته أن زواجهما مجرد شراكة ولا تنطوي على حب ورومانسية، وأنني أحب زوجته، فأعطاني بركاته”.

وأضاف: “لقد أعطيت علاقتنا الكثير من سنوات حياتي، أحبها بشدة وكرست نفسي لها لدرجة أنني لو مت الآن سأكون على ما يرام، وعرفت منذ شاهدتها أول مرة أنني يجب أن أكون معها”.

وبعد تداول الخبر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام في كافة أنحاء العالم، نفت جادا تصريحات أوجست، وأكدت أنها غير صحيحة على الإطلاق.

المُغني "اوغست السينا" يؤكد بأنه كان "يضاجع" زوجة "ويل سميث" بموافقة ومباركة من ويل! pic.twitter.com/zGX3XWVmcb — We Heard Rumors (@whrumor) July 1, 2020

وكانت جادا قد قابلت أوجست قبل خمسة أعوام، بعدما قام ابنها جادين بتعريفهما على بعض، ورصدت وسائل الإعلام صورة تجمعهما في حفل جوائز BET قبل ثلاثة أعوام، تُظهر تقاربهما بطريقة مُريبة.

الجدير بالذكر أن “ويل” تزوج من الممثلة “جادا بنكيت” في عام 1997، و أنجبا ولد وبنت هما “جايدن كرستوفر”(21 عاماً)، والذي ظهر مع في أبيه في فيلم “البحث عن السعادة”، و”ويلو كميل رين” (19 عاماً)، والتي ظهرت في فيلم “أنا اسطورة” كأبنت “ويل”.