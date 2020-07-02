“أحمد راضي قُتل عمداً”.. “شاهد” ناشط عراقي يُحذر شعبه من المشاهد الصادمة في المستشفيات: يقبضون ثمن رؤوسكم!!

حذر ناشط عراقي، أبناء شعبه، من اتجاههم نحو دمار أكثر في الدولة بسبب الفكر العقائدي الذي دخل العراق منذ عام 2003، وكشف ممارسات صادمة تحدث داخل مستشفيات الدولة، مُدعياً أن نجم الكرة العراقي السابق أحمد راضي أحد ضحايا هذه الممارسات، وتم قتله عمداً.

وقال الناشط العراقي بفيديو متداول رصدته “وطن”: “لازم الشعب العراقي يفهم إنه الموضوع وصل حده، وأصبحت مسألة حياة أو موت، إذا بقيت صامتاً وجالساً سوف تموت لامحالة”.

وعلق على الفيديو بعبارة: “الأحزاب الإسلامية تتاجر بالموت وفيروس كورونا، وأحمد راضي تم قتله”.

وتابع: “التجارة أصبحت بالأرواح الآن، بدأ الفساد حين أصبحت ميزانية الدولة صفر، فتوجهوا إلى التجارة بالموت، حتى فيروس “كورونا” أصبح فيه تجارة”.

وبدأ الناشط العراقي بسرد معلومات ومشاهد رصدها ورآها بنفسه من داخل المستشفيات، وقال:” أغلب الحالات التي يتم إدخالها في المستشفيات ليست مصابة بفيروس”كورونا”، وارتفاع حالات الإصابة والوفيات بسبب فيروس “كورونا” مقصود، وأصبحت أغلب حالات الوفيات في البلاد تُسجل بأنه توفي بسبب “كورونا” وهي ليس لها علاقة بالفيروس”.

وحذر الناشط المواطنين من دخول المستشفى حتى لو شعروا بالمرض، وتابع: “لم يعد المواطن قادراً على دخول المستشفى وهو مطمئن، لأنه مجرد دخوله إلى المستشفى لن يُعامل بأنه مريض، بل هو جزء من صفقة، جهات معنية أن يصل الرقم إلى أكثر 20 مليون، ووصلت حالات الوفاة إلى 8 مليون فقط، فمتى ستستيقظون؟ وهو يقتلونكم عمداً، لعن الله الشريف فيهم”.

خطير⭕️شاب عراقي مصدرم مما شاهده ويعتبر شاهد اثبات على وقائع للميليشيات العراقيه الحشد الشعبي وغيرها بقتل العراقيين داخل المستشفيات باسم كورونا فصائل للمليشيات اطباء وممرضيين وسائقي اسعافات ينقلون المرضى لعناصرهم داخل المستشفيات ويقتلوهم ويحذر العراقيين من ذلك خطيير👇 pic.twitter.com/dCerJuqDfu — فاطمه دماج (@X6Rxp2) July 1, 2020

ودعا الناشط العراقي، الشعب إلى ثورة، منوهاً لهم أن ليس هناك شيئاً سيخسرونه، وقال: “مما أنتم خائفين وأنتم أصلاً ستموتون، أنت وعائلتك سوف تموتون، يُتاجرون بك، الأحزاب الإسلامية أسوأ ما خلق الله على وجه الأرض، وجميعهم مشترك في قتل الشعب العراقي”.

وشرح الناشط السيناريو الذي يحدث داخل المستشفيات قائلاً: “هل تنتظر أن يأخذك إلى المستشفى، ويُخبرك أنك مُصاب بكورونا، ويقتلك عمداً، ثم يقوم بدفنك ويأخذ نقوداً مقابل رأسك، يأخذون عليك نقوداً مجرد أن تنحجر، ويجرون عائلتك ليأخذوا المزيد من النقود، اسألوا أفراد عائلاتكم الذين يعملون في المستشفيات، والصحة، أقسم أنهم يقومون بتسجيل الحالات على أنها كورونا، اسألوا الأطباء، حتى هم ضحايا”.

وكانت قد انتشرت أخبار، بعد وفاة أحمد راضي، بوجود وصية له، كتبها لعائلته طالباً فيها تشريح جثته بعد وفاته لمعرفة أسباب ذلك، لكن عائلته نفت الأمر.

وأظهر فيديو اللحظات الأخيرة في حياة أحمد يرصد حديث الأطباء له أن حالته في تحسن، بينما كان يجلس واضحاً جهاز التنفس على أنفه وفمه.

شاهد.. آخر ظهور للاعب الدولي العراقي أحمد راضي أمس السبت قبيل وفاته بفيروس #كورونا pic.twitter.com/rrek3irR2O — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 21, 2020

يُذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق إلى 51524 بينها شفاء 26267 حالة، ووفاة 2050 شخصاً.