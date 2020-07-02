“هؤلاء هم النشامى”.. “شاهد” ماذا فعل طلبة كلية طب أردنيين مع معلمتهم المصرية في آخر يوم لها قبل العودة لمصر

تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو حقق انتشاراً واسعاً، يوثق مفاجأة قام بها طلاب من كلية الطب بالأردن، لأستاذتهم الدكتورة المصرية الأصل.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، قيام الطلبة بمفاجئة أستاذتهم الذي كان ذلك اليوم آخر يوم لها في الكلية، قبل رجوعها لمصر، فقاموا بالتجمّع في إحدى القاعات الدراسية لوداعها، وأخذوا يصفقون بحرارة لمعلمتهم التي ستودعهم بعد عدة ساعات.

وبين المقطع تأثر المعلمة بالمشهد الذي قام به الطلبة، وقيام العديد منهم بمعانقتها.

وأثار المقطع المتداول للأستاذة المصرية ردود أفعال عديدة من قبل المتفاعلين عبر مواقع التواصل، والذين أثنوا على تصرّف الطلبة تجاه معلمتهم، معبّرين عن شديد الإعجاب لهذا التقدير الواجب تجاهها.

وفي ذلك قال أحد المغردين: “الأردنيين محترمين وبيحبوا مصر جداً ولما بيعيشوا في مصر بيحبوها وبيدافعوا عنها كأنها بلدهم وأكثر”.

الأردنيين محترمين وبيحبوا مصر جدا ولما بيعيشوا في مصر بيحبوها وبيدافعوا عنها كأنها بلدهم واكتر 😍🇪🇬 — Salma Mohamed (@SalmaMo08797069) July 1, 2020

فيما قال آخر متهكما: “‏‎انا كمان عملولى كده فى الشركه اللى كنت شغال فيها بس كانوا بيكسروا ورايا قلل مش عارف ايه الحكمة فى كدة”.

انا كمان عملولى كده فى الشركه اللى كنت شغال فيها

بس كانوا بيكسروا ورايا قلل مش عارف ايه الحكمه فى كده 🤔🙄 — Ahmed nour🇪🇬🇸🇦🇦🇪🇱🇾 (@Ahmedno78365293) July 1, 2020

وشهدت المملكة الأردنية خلال الفترات الماضية حالة شديدة من الإغلاق وحظر التجول وعدة إجراءات مشددة اتبعتها السلطات الأردنية لمكافحة وباء كورونا “كوفيد19” والذي تسبب بحالة شلل تام في البلاد، ونجحت الحكومة الأردنية في فرض السيطرة عليه، لتفتح بعدها الجامعات والمراكز التعليمية والرسمية، وتعلن إنهاء الحظر عن معظم محافظات المملكة.