“شدّها المذيع وحاولت التعرف عليه”.. “شاهد” طفلة تحرج والدتها على الهواء مباشرة وهذا ما فعلته مع المذيع

حوّلت طفلة بريطانية مقابلة تلفزيونية على قناة بي بي سي، إلى مقطع ظريف تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بفعلة غير متوقعة، أحرجت والدتها التي تتحدث عبر القناة، وعلى الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته بي بي سي المقابلة التي جرت أمس الأربعاء الأول من يوليو 2020، بقيام الطفلة باقتحام المقابلة التي تجريها والدتها الأكاديمية “كلير وينهام” عبر القناة، والتي تتحدث فيها عن مسألة عمليات الإغلاق المحلية في إنجلترا.

“Mummy what's his name?”



Dr Clare Wenham, we understand your struggles of working from home and looking after children 😂https://t.co/vXb15EQatL pic.twitter.com/4f3PODtJWA — BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2020

وظهرت الطفلة فجأة خلال المقابلة وهي تلوّح برسمة فنية للكائن الأسطوري “أحادي القرن”، لتواصل والدتها التي تعمل كأستاذة مساعدة في سياسة الصحة العالمية في كلية لندن للاقتصاد، الحديث بأسلوب أكثر مرحاً، بينما استمرت طفلتها “سكارليت” في محاولة لفت انتباهها، وفي النهاية قفزت للمكتب بشكل مباشر أمام الكاميرا، ملوّحة بعملها الفني.

الأم من جهتها تعاملت بكل أريحية مع الحادثة، وقامت بإنزال طفلتها عن المكتب لتكمل إجابتها على أسئلة المذيع، فيما توجّهت الطفلة للجزء الخلفي من الغرفة، محاولة اختيار أفضل الرفوف، لعرض أعمالها الفنية عليه.

وخلال الواقعة تقدم المذيع في “بي بي سي” “كريستيان فريزر” وأشرك الفتاة الصغيرة في الحوار القائم، سائلاً إياها عن اسمها، وقال لها: “سكارليت، أعتقد أنك تبدو أفضل على الرف السفلي، وهي يونيكورن” أحادي القرن” جميلة”.

فلم تفوّت الطفلة سكارليت الفرصة لأن تتعرف على المذيع الجالس خلف الشاشة، فسألت أمها عن اسمه، لتبدوا راضية بعد أن قام بإخبارها باسمه، ولتترك الشاشة لتنهي والدتها المقابلة الجارية معها.

ونشرت شبكة بي بي سي ما جرى في تغريدة منفصلة، قالت فيها: “دكتور كلير وينهام نتفهم معاناتك من المنزل ورعاية الأطفال”.