مُطرب كبير مٌتورط.. “شاهد” إعلامي يكشف سبب انفصال حسن شاكوش عن خطيبته بعد ثلاثة أسابيع فقط من الارتباط!!

كشف الإعلامي عبدالله سري أسباب انفصال مُطرب المهرجانات والأغاني الشعبية حسن شاكوش، عن خطيبته، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على إعلان ارتباطهما.

وقال سري في فيديو متداول رصدته “وطن”: “يبدو أن للأمر علاقة بقرار نقيب المهن الموسيقية، المُطرب هاني شاكر، بمنع مُطربي المهرجانات من الغناء في أي مكان”.

وتابع سري: “حتى والد خطيبته كتب الحمدلله اتضحت الأمور، فأعتقد أنه لم يكن صادقاً معهم حول مسيرته المهنية، وخطته المستقبلية بعد قرار هاني شاكر”.

وكان حسن شاكوش، قد احتفل مطلع شهر يونيو الجاري بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى منة وخضع لجلسة تصوير بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة ودون حضور أي شخص، وأقيم حفل الخطوبة في الفيلا الخاصة بأسرة العروس بحضور عدد محدود جدا من الأصدقاء والمقربين وأفراد الأسرتين التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وتفاجأ الجمهور بعد أسابيع قليلة بمنشور شاركه والد الفتاة عبر حسابه في فيسبوك، كتب فيه: “قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله إن الأمور وضحت في أولها، سامحيني يا حبيبتي إني مش اديتك فرصة إنك تاخدي وقتك وتفكري، قررت فسخ خطوبتك، واللي يجي إن شاء الله أحسن، وربنا يختارلك الصالح حبيبة قلبي بنت أبوها”.

الجدير بالذكر أن هاني شاكر أغلق الباب نهائياً في وجه مطربي المهرجانات، وأكد على عدم منحهم التراخيص لإقامة حفلات موسيقية، وحذرت النقابة المنشآت السياحية من التعامل معهم، كما دعا شاكر الدولة المصرية للتحكم فيما يذاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشبكة الإنترنت عموماً.

واعتبر هاني شاكر أنّ أغاني المهرجانات “لا تليق باسم مصر”، وقال إنّ هذه الأغاني التي تعتمد على الإيحاءات الجنسية، والكلام الخارج مرفوضة تماماً، وأُقفل الباب عليها نهائياً.