بعد فعلها الإباحي على الهواء.. “شاهد” أمينة العلي تفجر غضب السعوديين بفيديو كارثي جديد

عادت الفنانة المغربية المقيمة بالسعودية أمينة العلي لإثارة الجدل مجددا، فبعد الفيديو الذي ظهرت فيه قبل فترة تلوح بحركة إباحية بذيئة لأحد متابعيها الذي طلب منها الاحتشام، هاهي تفجر غضب السعوديين بفيديو كارثي جديد قد يذهب بها وراء الشمس.

هذه المرة خرجت أمينة العلي تنصح متابعيها باستخدام مادة “الكلوروكس” ـ منظف الملابس والأرضيات الشهير ـ لبشرتهم والتي أرجعت سبب نضارة بشرتها لاستخدامه.

المغربية امينة العلي مشهورة السناب والممثله توصي المتابعين لها باستخدام الكلوركس لتبييض البشرة دون مراعاه لمتابعة الاطفال لها والاخذ بما يوصون به المشاهير وكذلك خروجها بالسناب بلبس غير محتشم



وقبل فترة ببث مباشر بالتواصل الاجتماعي تقوم بعمل حركة باصبعها لا اخلاقية@media_ksa pic.twitter.com/S3wPWuDbvO — سـ ع ـد شـيـبـان 🇸🇦 الـزلـزال (@saudi_5G) July 2, 2020

ورغم أن حديثها كان في سياق ساخر إلا أن المتابعون طالبوا بالقبض عليها لما يترتب على حديثها من كوارث، إذا استمع لكلامها أحد متابعيها عن جهل واستخدم الكلوركس للبشرة.

#امينه_العلي

مهما كنتِ ظريفه وخفيفه ظل

وصاحبه كلمة ومؤثره وهذي كلها للاسف ماتنطبق عليك لاتفكرين ولايخطر ع بالك توصين متابعينك

بـ استخدام #الكلوركس في التبيض.!#مشاهير_الفلس — ‏ ‏ ‏ ﮼البرنسيسه❥ (@Manolya1993) July 2, 2020

ناقصه فقط كلوركس امينه العلي 🤣 pic.twitter.com/RWG8Y5mMhv — ابوفهد المالكي 🇸🇦 (@Almalki03413110) July 2, 2020

ولفت البعض إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية رصدت ما تم تداوله، وهي بصدد تنفيذ أمر القبض أمينة العلي، حيث يعد ما فعلته دعاية لاستخدام مادة خطيرة غير مخصصة للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، خصوصًا وأن مشاهديها يأتي من ضمنهم أطفال ومراهقون.

#امينه_العلي

الله لايكثرهم مشاهير الفلس — Zaim 💙®️ (@zaimm67) July 2, 2020

وتمنع النيابة العامة السعودية الترويج لمثل هذه الدعايات حتى لو كانت من باب السخرية، وهو ما يُعد محل تجريم شرعا ونظاما؛ لما ينطوي عليه من الجناية عمدا على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكا مضرا بالصحة العامة.

وكانت أمينة العلي قد أثارت مؤخرًا موجة غضب كبيرة في السعودية، عقب قيامها بمخاطبة أحد منتقديها، لتدخله فيما تقوم بلبسه خلال خروجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.

ووجهت “أمينة” حركة خارجة عن الآداب بعد إشارتها بإصبعها للشخص الذي انتقد لبسها، والذي قال لها “البسي عدل ما حد يكلمك”، فردت: “روح اتدخل بأهلك ما تدخل فيني انا، انا البس اللي أبغاه، الدنيا صيف فبلبس كدة، يعني حد يلبس مقفل لهنا بالصيف، ما لأمك دخل”.