بعد فعلها الإباحي على الهواء.. “شاهد” أمينة العلي تفجر غضب السعوديين بفيديو كارثي جديد
عادت الفنانة المغربية المقيمة بالسعودية أمينة العلي لإثارة الجدل مجددا، فبعد الفيديو الذي ظهرت فيه قبل فترة تلوح بحركة إباحية بذيئة لأحد متابعيها الذي طلب منها الاحتشام، هاهي تفجر غضب السعوديين بفيديو كارثي جديد قد يذهب بها وراء الشمس.
هذه المرة خرجت أمينة العلي تنصح متابعيها باستخدام مادة “الكلوروكس” ـ منظف الملابس والأرضيات الشهير ـ لبشرتهم والتي أرجعت سبب نضارة بشرتها لاستخدامه.
ورغم أن حديثها كان في سياق ساخر إلا أن المتابعون طالبوا بالقبض عليها لما يترتب على حديثها من كوارث، إذا استمع لكلامها أحد متابعيها عن جهل واستخدم الكلوركس للبشرة.
ولفت البعض إلى أن الأجهزة الأمنية السعودية رصدت ما تم تداوله، وهي بصدد تنفيذ أمر القبض أمينة العلي، حيث يعد ما فعلته دعاية لاستخدام مادة خطيرة غير مخصصة للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، خصوصًا وأن مشاهديها يأتي من ضمنهم أطفال ومراهقون.
وتمنع النيابة العامة السعودية الترويج لمثل هذه الدعايات حتى لو كانت من باب السخرية، وهو ما يُعد محل تجريم شرعا ونظاما؛ لما ينطوي عليه من الجناية عمدا على النفس وتعريضها للتهلكة، ومخاطبة غرائز الأطفال وإثارتها بما يزين لهم سلوكا مضرا بالصحة العامة.
وكانت أمينة العلي قد أثارت مؤخرًا موجة غضب كبيرة في السعودية، عقب قيامها بمخاطبة أحد منتقديها، لتدخله فيما تقوم بلبسه خلال خروجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
ووجهت “أمينة” حركة خارجة عن الآداب بعد إشارتها بإصبعها للشخص الذي انتقد لبسها، والذي قال لها “البسي عدل ما حد يكلمك”، فردت: “روح اتدخل بأهلك ما تدخل فيني انا، انا البس اللي أبغاه، الدنيا صيف فبلبس كدة، يعني حد يلبس مقفل لهنا بالصيف، ما لأمك دخل”.