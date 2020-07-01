“صباح الخير ياعرب”.. “شاهد” mbc تنصح السعوديات بأفضل طريقة لـ”تضييق المهبل”!

أثارت مجموعة قنوات “mbc” السعودية جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعرضها نقاشاً في أحد برامجها حول موضوع نسائي بشأن “تضييق المهبل بالليزر والجراحة والترميم الكامل للمهبل، الأمر الذي دفع ناشطون للسخرية من القناة وإدارتها لتفاهة ما يقدموه من محتوى، حسب وصفهم.

برنامج “صباح الخير ياعرب” عبر فضائية mbc1، عرض لقاء مع طبيبة تجميل، وتظهر الإعلامية المغربية هند بومشمر، وهي تسألها ما إذا كان ترميم المهبل بالليزر يصلح مع جميع النساء، أم أن هناك نساء يحتجن إلى ترميم كامل للمنطقة الحساسة.

ابشروا بالخير : قناة mbc تناقش تضييق المهبل بالليزر والجراحه والترميم الكامل للمهبل:

ياسيدي هذا الاعلام والا ، فلا ؟

من الحروب العكسريه والاعلاميه والمؤامرات والخيانات والظواهر السيئه مابقي شيء نناقشه غير تضييق المهبل؟

اترك الاجابه لكم pic.twitter.com/yBGgtidI0L — رواف ابن السعين/ كاتب سعودي (@rwoafalsoain) July 1, 2020

وبدأت طبيبة التجميل بسرد فوائد تضييق المهبل للمرأة، وتأثيره على العلاقة الحميمية وجفاف المنطقة.

وأثارت mbc غضب المُتابعين بمحتواها الذي تُقدمه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم العربي، والحروب والمؤامرات، والظواهر السيئة، وفي ذلك كتب مُغرد: “اقسم بالله مهزلة ونقول ليش الخراب مالي الشوارع والمولات من هذه السفاهه اللي جالسين يشوفونها”.

قسم بالله مهزله ونقول ليش الخراب مالي الشوارع والمولات من هذه السفاهه اللي جالسين يشوفونها — +56🏆𝐁𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐀𝐥𝐠𝐡𝐚𝐦𝐝𝐢 (@bandar4ever79) July 1, 2020

ورأى آخر أن من يحتاج حقاً إلى عمليات ترميم هو الإعلام العربي، وكتب: “إعلامنا يباله عملية ترميم فتاكه بعد أن فشلت عمليات الجراحة”.

إعلامنا يباله عملية ترميم فتاكه

بعد أن فشلت عمليات الجراحه#دڔبــگــش✋ — ▄︻╦芫≡══➖s̷ααɒ (@_7y7y) July 1, 2020

ولم يستغرب مُغرد آخر مما تنشره مجموعة الـmbc كون توجهها الإعلامي معروف، وكتب: “ماهو جديد على الـ mbc معروف توجهها منذ مبطي وأصلاَ هم من زمان يدورون ويلفون حول مواضيع التضييق والتوسيع هذا مستوى عقليات مسؤوليها”.

ماهو جديد على الـ mbc معروف توجهها منذ مبطي وأصلاَ هم من زمان يدورون ويلفون حول مواضيع التضييق والتوسيع هذا مستوى عقليات مسؤؤليها — V 🔅 (@Faisalqah11) July 1, 2020

وبرر مُغرد سعودي بأن السبب في هذه المهزلة هو أن الإدارة أجنبية، وكتب: “إعلام هزيل ومستواه متدني لا يخدم الوطن ولا يقف معه في قضاياه الهامة التي تمسه والسبب إدارة أجنبية لا تنتمي إلينا ولا تعنيها همومنا وقضايانا .. إعلامنا يسيره الغرباء عننا”.

إعلام هزيل ومستواه متدني لا يخدم الوطن ولا يقف معه في قضاياه الهامة التي تمسه والسبب إدارة أجنبية لا تنتمي إلينا ولا تعنيها همومنا وقضايانا .. إعلامنا يسيره الغرباء عننا — 🇸🇦زيت خروعMBS🇸🇦 (@fasad100) July 1, 2020

ورأى آخر أن المثل الحجازي القائل “الناس مع الناس والعنزة فى النفاس”، ينطبق تماماً على ماتفعله MBC.

فى مثل حجازى يقول # الناس مع الناس والعنزه فى النفاس — امل 🇸🇦والامل بالله ثم المليك (@aljawza1379) July 1, 2020

وعلق “الفيصل” ساخراً: “أهل العقول في راحه. قناة العربية كل يوم وهي في هبوط وسقوط فكري وعقائدي وسياسي. عندهم نظره ثاقبه أن العالم العربي يعاني من كبر المهبل وتوسعه. فلابد من تضييقه لكي يعيشوا في سعادة”.

أهل العقول في راحه. قناة العربية كل يوم وهي في هبوط وسقوط فكري وعقائدي وسياسي. عندهم نظره ثاقبه أن العالم العربي يعاني من كبر المهبل وتوسعه. فلابد من تضييقه لكي يعيشوا في سعاده 😂😂😂😂😂😂 خابوا وخاب تقريرهم. — ⚔️ الفيصل ⚔️ (@Al_fasiil) July 1, 2020

وكتب الشريف رابح آل زيد: “اعلامنا يغرد خارج السرب، المفروض في مثل هذه الأزمات عقد حوارات مع مفكرين لهم وزنهم ولهم تاثير على المتلقي وطرح رؤية المملكة ومناقشه بعض الامور السياسية وموقف المملكة منها لانه فيه اعلام يشوش على منجزات الوطن ومواقفه الثابتة من القضايا العربيه ولكن للاسف اعلامنا مهتم بالمراه فقط”.

اعلامنا يغرد خارج السرب

المفروض في مثل هذه الأزمات عقد حوارات مع مفكرين لهم وزنهم ولهم تاثير على المتلقي وطرح رؤية المملكة ومناقشه بعض الامور السياسية وموقف المملكة منها لانه فيه اعلام يشوش على منجزات الوطن ومواقفه الثابتة من القضايا العربيه ولكن للاسف اعلامنا مهتم بالمراه فقط — الشريف رابح آل زيد (@binsadeq1) July 1, 2020

ووافقه الرأي جبران الحبسي الذي غرد قائلاً: “إعلامنا للأسف لم يستطع مواكبة رؤية المملكه 2030 ولم يستطع مواكبة التقدم والإزدهار الذي تشهده السعوديه ولم يستطع مواكبة أحداث عاصفة الحزم ولم يستط مواكبة المعارك التي خاضتها السعوديه في السوق البتروليه وغيرها من الأحداث . إعلامنا همه الأول الكوره والفن”.

إعلامنا للأسف لم يستطع مواكبة

رؤية المملكه 2030 ولم يستطع

مواكبة التقدم والإزدهار الذي

تشهده السعوديه ولم يستطع

مواكبة أحداث عاصفة الحزم

ولم يستط مواكبة المعارك التي

خاضتها السعوديه في السوق البتروليه

وغيرها من الأحداث

.

إعلامنا همه الأول الكوره والفن#السعودية_العظمى — جبران بن محمد الحبسي (@jmy999) July 1, 2020

وسخر هزاع الكعبي، وأطلق على ما تعرضه الـmbc وضف الحروب أيضاً وكتب: “وهذي حروب بعد وتسمى حروب المهابل”.

وهذي حروب بعد وتسمى حروب المهابل 🤔 — ابوهزاع الكعبي (@salemAlkaabi66) July 1, 2020

وتثير mbc الجدل دائماً بما تعرضه من برامج ومسلسلات مدسوسة، تحمل في باطنها رسائل سامة، وكان آخرها مسلسلاتها التطبيعية التي عرضتها خلال شهر رمضان، واحتوت على إساءات للشعب الفلسطيني، ودعوات صريحة إلى التطبيع مع إسرائيل.

وأجمع متحدثون في تصريحات منفصلة على أن هذه الأعمال لا تعبر عن الشعوب العربية، وإنما عن سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها.