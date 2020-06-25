“صدرك طايح”.. “شاهد” فاشينستا كويتية شهيرة تتمنى الانتحار بسبب شكل صدرها في هذه الصورة!!

حاولت نجمة السوشيال ميديا والفاشينستا الكويتية فينيسيا استعطاف جمهورها عبر الحديث عن تعرضها للتنمر بسبب شكل صدرها بعد آخر صورة نشرتها على صفحتها.

وبدأت فينيسيا في فيديو عبر صفحتها الخاصة على “انستجرام”، ورصدته “وطن” بقراءة الرسائل التي تصلها من الجمهور، والتي كان أولها سؤالها عن سبب عدم ارتداءها ملابس داخلية، والسخرية من شكل صدرها والقول أنه يصل إلى بطنها.

واستطردت فينيسيا قراءة التعليقات الساخرة منها قائلة: “صدرك واصل الصرة، يا أم كرشة، صدرك طايح، الصدر متهذل”.

ولوحت فينيسيا باللجوء إلى النيابة العامة بسبب هذه التعليقات التي أحزنتها، وتابعت: “كنت أسمع كلاماً سيئاً مثل ياعبدة وياسودة وياقويحة، والله يرحم الملك فيصل اللي حرركم”.

وحول مصطلح “الركبة السودة”، أكدت فينيسيا أن بنات العرب أطلقوه بين أنفسهم، وأشرت على جسدها قائلة: “أنا سودة من فوق لتحت، وليس ركبتي فقط السودة”.

وكشفت فينيسيا أن ابنها لم يعد يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التنمر الذي تعرض له بالسؤال دوماً عن والده، رغم أنه متوفي، وقالت: “هرب ابني لشقيقتي، وقال أنه يعيش حياة صحية بوجود أب وأم، ويقصد شقيقتي وزوجها، خاصة في يوم الأب”.

وأكدت فينيسيا أنها ليست راضية أيضاً عن شكل صدرها، وأنها تُعاني من تليفات، وحين وجدت أخيراً طبيب تجميل لإصلاح المشكلة، أتت أزمة “كورونا” وحالت بينها وبين إجراء العملية.

وتابعت: “أعاني من اكتئاب بسبب شكل صدري، وأتعاطى مهدئات وفكرت بالانتحار بسببه، ولكن هذا لا يعطيكم الحق بإهانتي والتعليق على صدري، ولو كان هناك ديناً يحلل الانتحار لاعتنقته وانتحرت”.

وكانت إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بالكويت، بالتعاون مع جمعية حماية الطفل، قد أحالت الفاشنيستا فينيسيا إلى النيابة العامة؛ بعد قيامها بتوثيق مقطع فيديو لردة فعل ابنها وهي تنقل له خبر وفاة والدتها (جدته).

وظهرت فينسيا آنذاك في مقطع فيديو تناقله نشطاء من إحدى حساباتها تويتر، محاولةً تمهيد الكلام لابنها حول وفاة جدته، قبل أن تذكر له الخبر؛ مما دفع الطفل إلى البكاء بشدة؛ متأثرًا من الخبر، لتتابع التصوير أثناء احتضانها له دون إيقاف التصوير حتى آخر لحظة.

وأثار المقطع انتقادات حادة ضد فينيسيا التي اعتادت نشر يومياتها برفقة ابنها ريان عبر مواقع التواصل، إلا أنها لم تلق قبولًا هذه المرة؛ لحساسية الموقف المتمثل بوفاة والدتها، وتأثر الحفيد بهذا الخبر.

وطالب ناشطون بتدخل هيئات حماية الطفولة لمعاقبة الفاشنيستا على تصرفها؛ وهو ما دفع إلى الإبلاغ عنها، وإحالتها للنيابة.