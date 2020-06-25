“مين حامل من مين”.. “شاهد” عارضة الأزياء دانة سلطان تنشر صورة صادمة لزوجها الحامل بالشهر الثامن!!

نشرت عارضة الأزياء الكولومبية الشهيرة دانا سلطانة، صورة لزوجها الحامل منه بالشهر الثامن عبر صفحتها الرسمية على انستجرام بمناسبة عيد الأب.

وظهر زوج دانا في الصورة التي رصدتها “وطن”، وهو يقف مستعرضاً بطنه الذي يحمل داخله طفلاً على وشك القدوم، مع لحية وشوارب وجسد رجل كامل.

وأثارت الصورة حيرة الجمهور العربي الذي شعر بالصدمة والتشتت، وتسائلوا: “هو مين حامل في مين؟”، معتبرين أن المنظر مُقزز وخارج عن الطبيعة.

الحمدالله الذي عافانا مما ابتلاهم منظر مقزز — شموخ (@sh_97x) June 24, 2020

هذا دقن ولاحجاب — يـــاسـر الحربي (@YASEER_x) June 24, 2020

مخي جاه شلل — Soso Buggs.B 🥕 (@Rmdsaz) June 24, 2020

صوره مقززه جداً لا تنشروا هالقرف — Eng-Fareed (@thamer2009_abo) June 25, 2020

كما طرحوا سؤالاً جوهرياً: “من أين سيُولد الطفل؟”، شاعرين بالقلق على مصيره المجهول في هذه العائلة غير الطبيعية.

من وين بيطلع البيبي؟ — Ahmad ® (@Ah85077391) June 24, 2020

شلون صبي ويحمل ؟ — ڡاطمه 🧚🏼‍♀️ (@Alrashidii97) June 24, 2020

ولدهم كيف بيكون وضعه ..والله اني رحمته — ¥afa¡♊ (@Vampir_vip11) June 25, 2020

مين حامل من مين #. حسبنا الله ونعم الوكيل — عاصم الزرزور asem zrzour (@asemzrzour) June 25, 2020

مافيه مشكله بس من وين يالد ها الولد👶🏻؟ — 𝑼𝑳𝑲𝑬𝑹’ 𖨆 (@hb0017151044) June 24, 2020

وكانت دانا سلطانة، قد أعلنت نبأ حمل زوجها منها في طفلهما الأول، عبر صفحتها الشخصية “إنستجرام”، وعلقت آنذاك قائلة إن الأحلام تتحقق.

الجدير بالذكر أن دانا وُلدت ذكراً، رغم ميولها الأنثوية، فقررت أن تجري عملية تحويل جنسي لتصبح أنثى، واتجهت إلى عرض الأزياء، وقابلت زوجها حالياً إستيبان لاندراو، الذي ولد بأعضاء أنثوية، رغم ميوله الذكورية، فأجرى بدوره عملية تحويل جنسي فأصبح ذكرا.

وحدث الحمل لأن كلا من دانا وإستيبان يحملان أعضائهما الطبيعية التي ولدا بها رغم الشكل المغاير.

وتنتظر دانا وزوجها وضع الطفل، الذي قررا تسميته “أربيل”، وتنشر دائماً صورهما وهي تقبل بطن زوجها الحامل.