مذيع مغربي بارز في BBC يتصدّى لتغريدة “خبيثة” للصهيوني “إيدي كوهين” عن الملك محمد السادس

ردّ الصحي المغربي والمذيع البارز بقناة BBC نورالدين زورقي بقوة على تغريدةٍ “خبيثة” للكاتب الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين تخصّ المغرب والملك محمد السادس .

ووجه “كوهين” رسالةً في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر” إلى ملك المغرب محمد السادس، زاعماً أن الاخوان المسلمين يتآمرون عليه بالتنسيق مع اخوان الاردن وتركيا.

الى جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب 🇲🇦

عصابة الاخوان المسلمين تتامر عليك بالتنسيق مع اخوان الاردن وتركيا، شعبك يحبك يا جلالة الملك والاخوان يكرهونك، الحذر الحذر نصيحة مخلص يحب الشعب المغربي. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) June 22, 2020

وردّ الصحفي المغربي “زورقي” على “كوهين” قائلاً: “لم أرى وقاحة كهذه الوقاحة، محلل إسرائيلي يدّعي الديموقراطية ينصب نفسه وصيا على الحكم في المغرب، على ملك المغرب وحكومة وشعب المغرب، نسي هذا الغبي أن الحكومة المغربية رغم ما شيء منبثقة عن انتخابات عامة أنهت عقودا من الانتخابات غير النزيهة”.

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وأضاف: “بعض الإسرائيليين والمتمسّحون بهم بتشدقون بأن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة لكنهم يريدون تدمير كل بلد عربي بشتى الوسائل بالحروب أينما أمكن والمؤامرات والتدمير وحتى بمحاربة أي بصيص أمل في التحول إلى الديموقراطية في أي بلد عربي”.

لم أرى وقاحة كهذه الوقاحة، محلل إسرائيلي يدّعي الديموقراطية ينصب نفسه وصيا على الحكم في المغرب، على ملك المغرب وحكومة… Gepostet von Nour Eddine Zorgui am Mittwoch, 24. Juni 2020

من جانبهم، قابل مغرّدون عرب تغريدة “كوهين” بردودٍ قويّة، معتبرين أن هدفها “الفتنة”، مؤكدين في نفس الوقت على رفضهم تدخلاته في شؤون الدول العربية، عبر التغريدات المسمومة التي ينشرها .

وتستعرض “وطن” لمتابعيها، جانباً من تلك الردود على ما جاء في تغريدة الصحفي الإسرائيلي..

فتان عليك من الله ماتستحق — ميساوي موسى (@jmLaF2xSPk0i3RY) June 22, 2020

بصراحة يا إيدي أنت تتحول إلى بهلوان حين تتحدث عن المغرب، يمكنك الحديث بهذه الثقة عن محيطك القريب هناك في الشرق الأوسط، أما المغرب فمن الجهل المطبق أن تدعي معرفتك العميقة بخباياه. — Septem Mauri (@MauriSeptem) June 22, 2020

يا سيد كوهن….الإخوان في المغرب لهم دور كجميع الأحزاب والجمعيات في المغرب ,بفضل اختلافاتهم تحديداً…الحزب الواحد ممنوع منذ قرون في المغرب

لا الساحة السياسية و لا الساحة الدينية في المملكة المغربية فارغة ,ليستولي عليها هذا أوذاك …



والملك والشعب فوق الجميع — roudhane benhamou (@roudhane) June 22, 2020

لا نحتاج نصيحة من احد.عند المغرب اقوى مخابرات في العالم.الدول العظمى تحتاج مساعدتنا.وعين المغرب بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بهذه البلاد.تركيا دولة قوية اقتصاديا وعسكريا.طبيعي ومن الاحسن التحالف معها لكل من يتربص بنا من محور الشر.وليس تركيا. — simo7end (@mo7end55) June 22, 2020

شكرا لنصيحتك،نحن نفدي ملكنا بانفسنا،وسبب "النصيحة" ايضا معلوم.لدلك هون عليك ان تخاطب دولة عمرها 13 قرنا،مرت الدويلات والمؤامرات وجحافل الاحتلال وبقي #المغرب شامخا.الملك منا ونحن منه،عزه عزنا . — zouhair k (@zouhairkhe) June 22, 2020

وكان إيدي كوهين تعرّض لهجوم واسعٍ من الأردنيين خلال الأيام الماضية بعدما لوّح في تغريدٍة باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات.

ويحمل كوهين درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (بار إيلان) ويعمل باحثا فيها، وهو من مواليد بيروت حيث نشأ في منطقة وادي أبو جميل (حي اليهود)، ثم هاجر مع عائلته في طفولته إلى دولة الاحتلال الاسرائيليّ.

ومنذ بضع سنوات، لفت كوهين أنظار وسائل الإعلام العربية بتغريداته على موقع تويتر، التي تعزف غالبا على وتر التطبيع مع الرأي العام العربي باللغة العربية، كما برز في مناكفاته وصراعاته التي يخوضها مع شخصيات عربية، فضلا عن المعلومات والشائعات التي يبثها للطعن حتى في الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل.

ولا يخفي كوهين عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ ست سنوات، كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.

وفي رسالة إلكترونية أرسلها إلى الجزيرة نت في وقت سابق، أقر كوهين بأنه عمل في السابق رسميا في أجهزة المخابرات، نافيا أن تكون له أي علاقة معها حاليا.

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