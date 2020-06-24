مذيع مغربي بارز في BBC يتصدّى لتغريدة “خبيثة” للصهيوني “إيدي كوهين” عن الملك محمد السادس
ردّ الصحي المغربي والمذيع البارز بقناة BBC نورالدين زورقي بقوة على تغريدةٍ “خبيثة” للكاتب الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين تخصّ المغرب والملك محمد السادس .
ووجه “كوهين” رسالةً في تغريدةٍ نشرها بحسابه في “تويتر” إلى ملك المغرب محمد السادس، زاعماً أن الاخوان المسلمين يتآمرون عليه بالتنسيق مع اخوان الاردن وتركيا.
وردّ الصحفي المغربي “زورقي” على “كوهين” قائلاً: “لم أرى وقاحة كهذه الوقاحة، محلل إسرائيلي يدّعي الديموقراطية ينصب نفسه وصيا على الحكم في المغرب، على ملك المغرب وحكومة وشعب المغرب، نسي هذا الغبي أن الحكومة المغربية رغم ما شيء منبثقة عن انتخابات عامة أنهت عقودا من الانتخابات غير النزيهة”.
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وأضاف: “بعض الإسرائيليين والمتمسّحون بهم بتشدقون بأن إسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة لكنهم يريدون تدمير كل بلد عربي بشتى الوسائل بالحروب أينما أمكن والمؤامرات والتدمير وحتى بمحاربة أي بصيص أمل في التحول إلى الديموقراطية في أي بلد عربي”.
من جانبهم، قابل مغرّدون عرب تغريدة “كوهين” بردودٍ قويّة، معتبرين أن هدفها “الفتنة”، مؤكدين في نفس الوقت على رفضهم تدخلاته في شؤون الدول العربية، عبر التغريدات المسمومة التي ينشرها .
وتستعرض “وطن” لمتابعيها، جانباً من تلك الردود على ما جاء في تغريدة الصحفي الإسرائيلي..
وكان إيدي كوهين تعرّض لهجوم واسعٍ من الأردنيين خلال الأيام الماضية بعدما لوّح في تغريدٍة باحتلال الأردن بدبابتين في 3 ساعات.
ويحمل كوهين درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة (بار إيلان) ويعمل باحثا فيها، وهو من مواليد بيروت حيث نشأ في منطقة وادي أبو جميل (حي اليهود)، ثم هاجر مع عائلته في طفولته إلى دولة الاحتلال الاسرائيليّ.
ومنذ بضع سنوات، لفت كوهين أنظار وسائل الإعلام العربية بتغريداته على موقع تويتر، التي تعزف غالبا على وتر التطبيع مع الرأي العام العربي باللغة العربية، كما برز في مناكفاته وصراعاته التي يخوضها مع شخصيات عربية، فضلا عن المعلومات والشائعات التي يبثها للطعن حتى في الأنظمة العربية التي تطبع مع إسرائيل.
ولا يخفي كوهين عمله مستشارا للحكومة الإسرائيلية منذ ست سنوات، كما هو مذكور في صفحته بموقع “لينكد إن”.
وفي رسالة إلكترونية أرسلها إلى الجزيرة نت في وقت سابق، أقر كوهين بأنه عمل في السابق رسميا في أجهزة المخابرات، نافيا أن تكون له أي علاقة معها حاليا.
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