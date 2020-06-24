“شباب بس حبيت أسلم عليكم”.. “شاهد” ماذا فعل ملك الأردن مع قوة أمنية خلال تفقده أحد مركز الأمن

تداول ناشطون أردنيون، مقطع فيديو أظهر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارة ميدانية لاحد المراكز الامنية.

ويظهر من المقطع المتداول والذي رصدته “وطن”، وقوف الملك الأردني أمام عساكر وضباط مركز أمن محافظة “سهل الدبة” وحديثه مع الضابط المسئول عن المركز.

ويسمع من المقطع حديث الملك الأردني الذي قال للضباط والعساكر: “شباب بس حبيت أسلم عليكم يعطيكم ألف عافية”، ويسمع حديث الضابط المسئول مع الملك الأردني، والذي قال له بأن الأمور مستقرة وممتازة، وأن المركز الأمني جاهز لأي تفتيش.

صباح المعنوية و النشاط

بس حبيت اسلم عليكم شباب

يعطيك العافية سيدنا أبو الحسين #الأردن pic.twitter.com/YrTghMB6ZF — عاشق سيدنا أبو الحسين حفظه الله و رعاه (@0fk3TlcGPyoEXxb) June 24, 2020

واختتم المقطع بهتاف العساكر والضباط للملك الأردني، وقولهم “يعيش جلالة الملك المعظم”.

وتأتي زيارة الملك الأردني المفاجأة لمركز أمن محافظة سهل الدبة الأردنية، بعد أسابيع من حالة حظر التجول وإلغاء الدوام الرسمي والأكاديمي، والتزام الحجر المنزلي، ومنع التجمعات البشرية بكافة أشكالها، ضمن جملة إجراءات اتخذتها السلطات الأردنية لمجابة خطر انتشار جائحة كورونا “كوفيد19” والذي يتسبب بأزمة دولية وصفت بالأخطر، بحسب منظمة العفو الدولية.

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وشهدت عديد من المحافظات الأردنية رفع حالة حظر التجول عنها، في ظل تسجيل صفرية إصابات بالفيروس فيها على مدار عدة أيام، كما وحققت الأردن نجاحاً يحتذى به في جزئية محاربة فيروس كورونا، ومدى الانضباط والالتزام من قبل الجهات الأمنية والشعب الأردني، مع القرارات التي تصدرها وزارة الصحة الأردنية، والتي تهدف لوضع إستراتيجية معيشية تحول دون أن ينتشر الفيروس بشكل كبير بين المواطنين.

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