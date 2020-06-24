“كرامة الكويت تضيع”.. “شاهد” ريم الشمري تهاجم الحكومة الكويتية بعد ما فعله هذا الوافد المصري وأطلق سراحه؟!

وجهت المدونة الكويتية ريم الشمري رسالة غاضبة إلى الحكومة الكويتية وخصوصاً وزارة الدفاع، بسبب إطلاق سراح وافد مصري تطاول على العسكري الكويتي “عبد العزيز المتروك” والذي انتشر له مقطع فيديو يوثق مشادة بينه وبين وافد مصري، خلال فترة حظر التجول المفروضة لمواجهة جائحة كورونا “كوفيد19”.

وظهرت ريم بفيديو رصدته “وطن” قالت فيه: “أنا مصدومة من الحكومة، ومن المحامية الكويتية مريم المبارك، ياحكومة الكويت، لما يتطاول واحد مصري على شعار الدولة، لا تفعلون شيء!”.

رساله الى حكومتي و بالاخص #وزارة_الدفاع لما تتحول قضيه العسكري عبدالعزيز المتروك اللي تتطاول عليه المصري الى قضيه شخصية وليست قضية ترفع من الدولة استغرب ! ليش تبون توصلون انه الموضوع عادي ! انتوا قاعدين تخلون المتردية و النطيحة يتجرأ على الكويت واحنا مانقبل لازم تتخذون اجراء حازم pic.twitter.com/9YDwzPn7t8 — 🇰🇼 بنت الكويت .. الريم 🇰🇼 (@reem78alsh) June 23, 2020

وتابعت ريم الشمري: “إهانة شعار الكويت يمس بأمن الدولة، ولم تفعلوا شيء سوى أنكم حولتوا الأمر إلى قضية شخصية بينه وبين العسكري عبدالعزيز المتروك، والمحامية الشاطرة مريم المبارك قامت بإخراجه بكفالة”.

ورأت ريم الشمري أن أمن الدولة يجب أن يأخذ إجراء وقالت:”إذا كان حالة شاذة فغدا سيصبح حالة عامة، لأنهم استباحوا، وسيستبيحون الشعار ويستبيحون الكويت، وسيصبح الأمر لديهم طبيعي حين يروا أن زميلهم خرج بكفالة”.

وتابعت ريم الشمري تحريضها قائلة: “أين حق الدولة؟ وكيف تحولت القضية إلى شخصية فقط؟ ياوزير الدفاع كرامة الجيش أين ذهبت؟ كيف لم ترفعوا قضية عليه؟ أهان شعار الجيش”.

ورأت ريم أن الكويت كرامتها تضيع من كثر صمت الحكومة، على حد تعبيرها، واستطردت: “ليس لهذه الدرجة، أتمنى من وزارة الدفاع أن تأخذ حق الكويت من هذه الإهانة، لسنا مستعدين أن يتجمعوا علينا أكثر من ذلك”.

وختمت ريم الفيديو برسالة إلى محامية الوافد المصري قائلة: “كيف قبلتي بالدفاع عن شخص أهان بلدك؟ وركضتي وأخرجتيه بكفالة، لا تعليق”.

وكان العسكري الكويتي عبد العزيز المتروك قد وثق بنفسه مشادة كلامية وقعت بينه وبين وافد مصري خالف قرارات حظر التجول.

وظهر عبد العزيز المتروك وهو يطالب المصري بالدخول وانتظار الدورية الأمنية لأخذه معلنا رفضه استخدام القوة معه واللجوء إلى القانون فقط، في تصرف وحديث غلب عليه الهدوء وضبط النفس مع الوافد الذي أبدى استياءه من تعامل العسكري معه.

محقق مخفر الصليبيخات يحجز مصري تطاول على عسكري كويتي في الجيش pic.twitter.com/aORyLO8Yfb — خبر عاجل (@Breakingkw) May 16, 2020

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي آنذاك أنها حجزت الوافد على ذمة التحقيق، مؤكدة على اهتمام كافة الجهات العسكرية والأمنية بمنتسبيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لفرض هيبتهم في المجتمع.

الإعلام الأمني : تسجيل قضية (كسر حظر تجول) و(سوء أستعمال هاتف) لمقيم تشاجر مع عسكري pic.twitter.com/UUIvaYdFfI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) May 17, 2020

الجدير بالذكر أن ريم الشمري ذاع صيتها بسبب مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها عبر مواقع التواصل، والتي تُطالب خلالها بطرد الجالية المصرية من بلادها، ووصفهم بالخدم والمأجورين.