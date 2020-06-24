حوادث طبيعية أم تصفية حسابات مع شيتي؟.. انتحار رجل أعمال هندي بالإمارات وسبقه آخر قبل شهرين

أثار حادث انتحار رجل أعمال هندي يدعى “أجايث ثايل” بإلقاء نفسه من الدور الـ25 من أحد الأبراج الواقعة بإمارة الشارقة، جدلا واسعا على مواقع التواصل حيث ربط نشطاء الحادث بالملياردير الهندي الهارب بي آر شيتي والذي نفذ أكبر عملية نصب في تاريخ الإمارات ووجه ضربة قاصمة لحكامها، وخاصة أن هذا الحادث هو الثاني من نوعه خلال شهرين فقط.

وبحسب ما نقلت صحيفة “جلف نيوز”، كان رجل الأعمال الهندي، ويدعى “أجايث ثايل”، البالغ من العمر 55 عاماً، مقيماً في دبي، ولم يعرف، على وجه الدقة، سبب انتحاره أو سقوطه.

مصادر محلية ذكرت المارة أبلغوا الشرطة بوجود رجل الأعمال بعد سقوطه من الأعلى، وبعد ذلك تم نقله إلى مستشفى القاسمي، حيث أعلن وفاته فور وصوله، الإثنين الماضي، قبل أن يتم نقل جثته إلى مشرحة الطب الشرعي وأن التحقيق ما يزال جارياً في الواقعة.

وقال محامي العائلة “هاشيك تي كي” إن “رجل الأعمال ثايل كان يعيش مع زوجته وطفليه، وقد أنهى ابنه تعليمه في المملكة المتحدة، بينما طفلته تدرس بالإمارات، مضيفا أن الأسرة لم تكن على علم بأن “ثايل” غادر منزله في دبي، متجها إلى الشارقة.

يشار إلى أن هذه هي الواقعة الثانية بعد واقعة انتحار رجل الأعمال الهندي المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري “جوي أركال” (54 عاما)، بعد أن ألقى بنفسه من شرفة مكتبه بالطابق الـ14 في الحي التجاري بدبي، بعد مشاكل مالية متراكمة.

انتحار رجل الاعمال الهندي المتخصص في القطاع النفطي والنقل البحري جوي اركال (٥٤ عاما) بعد ان رمى بنفسه من شرفة مكتبه في الحي التجاري في #دبي بعد مشاكل مالية متراكمة. pic.twitter.com/qEPCbnSQjm — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) April 29, 2020

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “البيان” المحلية حينها قال مدير شرطة بر دبي، إن رجل الأعمال الآسيوي (54 عاما) انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه.

وأوضح أن الحادث وقع في حضور نجله البالغ من العمر 22 عاما، وهو الذي أبلغ الشرطة، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الحادث مشيرا إلى أن المقربين من رجل الأعمال قالوا إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة لأسباب مادية، وقام بإلقاء نفسه من الشرفة.

لكن مغردون شككوا بالراوية الرسمية وربطوا بين أركال والملياردير الهندي الهارب بي آر شيتي الذي كان يدير شركة تشغيل المستشفيات “إن إم سي هيلث” وشغل الرأي العام بعد هروبه بأكثر من 6 مليارات من أموال بنوك الإمارات، وبعضهم أشار لصلة قرابة بينهما.

كما ربط المغردون بينه وبين حوادث مشابهة وقعت في دبي، وبعضهم أشار إلى “تصفية حسابات”.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن رجل الأعمال يمتلك سلسلة فنادق في ولاية كيرلا الهندية، حيث مسقط رأسه، وهو من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي.

ووفق وسائل إعلام هندية، فإن أركال هو من رواد الصناعة والتجارة، وقد بدأ حياته في دبي كمحاسب صغير لكنه توسع وأسس إمبراطورية صناعية وتجارية ضخمة، وكان مصدر إلهام لكثيرين، ويدير كثيرا من الاستثمارات في الخارج.