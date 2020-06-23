لبناني لم يقاوم شهوته وهذا ما فعله للدخول إلى سكن نساء أجنبيات في الكويت

كشفت مصادر أمنية في الكويت، أن وافدًا أجنبيًّا من الجنسية اللبنانية لجأ إلى “حيلة شيطانية” للدخول إلى سكن نساء أجنبيات في الكويت.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصدر أمني، أن “مضيفات سكن منطقة صباح السالم استنجدن برجال الأمن بعد دخول لبناني متنكرًا بلباس نسائي ومكياج، عليهن”.

وأضافت: “ورد إلى غرفة العمليات بلاغًا يفيد بدخول لبناني إلى سكن المضيفات في منطقة صباح السالم، متنكرًا بمكياج ولباس نسائي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى السكن وضبطوا المتنكر الذي تبين أنه من الجنسية اللبنانية”.

وتابع المصدر الأمني: أنه “بمواجهته أقر واعترف بدخوله إلى السكن بمساعدة مضيفة من الجنسية الرومانية ليختلي بها في غرفتها”.

وختم المصدر الأمني الكويتي، نقلًا عن التحقيقات في القضية، أن المضيفة الرومانية “هي من رتبت أمر دخوله وخطة التنكر بهيئة امرأة، وتم ضبطهما وإحالتهما إلى مباحث الآداب لإتخاذ الإجراءات اللازمة”.