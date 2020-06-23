“سكاي نيوز” ندمت على استضافة وزير الخارجية العُماني بعد هذه المقابلة عن ليبيا!

وجّهت مذيعة قناة “سكاي نيوز” الإماراتية خلال لقاءٍ مع وزير الخارجية العُمانيّ يوسف بن علوي، سؤالاً يبدو الغرض منه الهجوم على تركيا وتبرير نوايا رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي التدخل عسكرياً في ليبيا.

لكنّ إجابة الوزير “بن علوي” جاءت عكس توقعات المذيعة تماماً.

وقال وزير الخارجية العمانيّ في إجابته: “نحن نتعامل مع حكومة الوفاق الليبية المعترف دوليان ونعتقد أن قادة الوفاق ابدوا استعدادهم للتعاون الايجابي” .

وفي تعليقه على الموقف الذي وُضعت في مذيعة القناة الإماراتية، قال الناشط اليمنيّ أسعد الشرعي ساخراً إن “سكاي نيوز” ندمت على استضافة الوزير العماني.

مذيعة #سكاي_نيوز الآماراتية وجهت سؤال كان الغرض منه الهجوم على #تركيا وتبرير نوايا السيسي في التدخل عسكرياً في #ليبيا فجاءت الإجابة من وزير خارجية #عمان عكسية تماماً فلم يزد ان قال : نحن نتعامل مع حكومة الوفاق الليبية المعترف دولياً .

اكيد ندموا انهم استضافوه 😂😂😂 pic.twitter.com/jN9AKSBZAI — الواثق الشرعي (@full_confident) June 23, 2020

وشدد “بن علوي” على أن هناك إجماعا على أهمية الحل السياسي في ليبيا، وتفادي تكرار سيناريو الأزمة السورية.

وأعرب الوزير العُماني عن شعوره بالأسى للوضع الحالي في ليبيا، وعبّر عن أمله في العمل على إخراج الشعب الليبي من هذه المحنة الكبرى.

وقال في الكلمة التي افتتح بها أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية، الثلاثاء: “إننا نسعى إلى معالجة هذا الوضع بالوسائل السلمية، وإنه لمن المفيد أن يجد أي منا لأخيه عذراً في مثل هذه الأوضاع”.

وأوضح “بن علوي” أن الوزاري العربي الطارئ “كان مهما للغاية وهذا ناتج عن الإحساس بأهمية العمل العربي المشترك”، مشيرا إلى أن هناك جهودا عربية لتقريب المواقف بين الفرقاء الليبيين.

وتابع “كل الدول العربية أبدت وجهة نظرها، لكن أريد أن أؤكد أن كلها متفقة أن لا حل إلا الحل السياسي لأن هو أفضل حل للجميع”.

وأضاف “لذلك، سنعمل على آلية تؤدي لحل سياسي مقبول يرضي كل الأطراف الليبية والدولية”.